Intel pronta al lancio delle GPU Intel ARC: questo il nome che sfiderà AMD e NVIDIA

Mentre ancora si rincorrono i rumor sul processo produttivo della prima GPU Intel, il produttore americano ha presentato come si chiamerà la nuova linea di prodotti dedicati alla grafica ad alte prestazioni.

Il nuovo brand prenderà il nome di Intel Arc e andrà a coprire sia proposte hardware che software, ma si parla anche di servizi dedicati appunto al settore della grafica consumer a prestazioni elevate.

In questo contesto, Intel ha annunciato che la prima generazione di chip di questa nuova gamma arriverà nel primo trimestre 2022 sia per soluzioni desktop che notebook. In particolare "la prima generazione ad avere questo brand è basata sulla microarchitettura Xe HPG e ha nome in codice Alchemist (precedentemente DG2). Intel ha inoltre rivelato i nomi in codice per le future generazioni del brand Arc: Battlemage, Celestial e Druid".

Intel Xe è un'architettura scalabile che promette prestazioni eccellenti sia in ambito consumer che per le soluzioni sviluppate per i data-center. La prima generazione Alchemist avrà la possibilità di gestire il Ray Tracing tramite un hardware dedicato e il supersampling mediato dall'IA, oltre che, naturalmente, il pieno supporto a DirectX 12 Ultimate.

Intel ha assicurato che nel corso del 2021 avremo modo di scoprire altri dettagli mentre il lancio dei primi prodotti è previsto, appunto, per il Q1 2022.