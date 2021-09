Intel, pronti 80 miliardi di Euro per produrre chip in Europa: si valuta anche l'Italia

Intel si è detta pronta a portare a termine un investimento da circa 80 miliardi di euro in Europa nell'ambito di un piano decennale che prevede la realizzazione di chip per il mercato automobilistico nel Vecchio Continente. Nel progetto potrebbe essere coinvolta anche l'Italia, e si parla anche di un'ipotesi Mirafiori per uno stabilimento.

L'annuncio è arrivato dall'amministratore delegato Pat Gelsinger, il quale intervenendo ad un evento al Motor Show di Monaco ha dichiarato che la società ha intenzione di collocare due impianti per la produzione di microchip in un nuovo sito europeo, allo scopo di fare fronte alla richiesta ed anche mettere una pezza alla carenza che attanaglia il settore da oltre un anno.

Secondo quanto riportato dai colleghi di CorriereComunicazioni, Intel avrebbe intenzione di localizzare un impianto in Irlanda per la produzione di chip per auto e starebbe valutando una struttura nel comprensorio di Mirafiori, a Torino.

"Questa nuova era di domanda sostenuta per i semiconduttori ha bisogno di grandi e ampie valutazioni" ha affermato Gelsinger nel corso dell'intervento al Motor Show, dove ha anche specificato che i semiconduttori rappresenteranno oltre il 20% dei costi materiali delle future auto che andranno a collocarsi nel segmento premium, in rialzo rispetto al 4% del 2019.