Intel pubblica il primo video promozione delle GPU Arc: ecco come se la cavano su Blender

Dopo aver annunciato che le GPU Intel Arc da gaming arriveranno il 30 marzo, pare che Intel abbia dato il via alla campagna marketing delle schede grafiche: in particolare, nelle scorse ore, l'azienda ha pubblicato un video in cui il noto programma di rendering Blender viene accelerato da una GPU Arc Alchemist.

Il video, che potete vedere in cima a questa notizia, è narrato da Bob Duffy, Senior Software Evangelist e Developer Affinity Programs Manager di Intel, che mostra come il programma di rendering funzioni senza problemi in combinazione con una GPU Intel Arc ancora ignota, benché probabilmente il modello testato dovrebbe essere una scheda di fascia alta della serie A-700.

Duffy, purtroppo, non menziona le caratteristiche tecniche della GPU utilizzata per il video, mentre anche le finestre di Blender che normalmente mostrerebbero tali specifiche sono state appositamente oscurate. L'unico dettaglio, benché minimo, che ci viene fornito è che "la dimostrazione è stata condotta con una scheda grafica desktop Intel Arc in fase di pre-produzione. I risultati possono variare".

È inoltre impossibile fare paragoni con altre schede perché, oltre a non conoscere l'hardware della GPU testata, non possediamo nemmeno la scena renderizzata come "benchmark" di Intel su Blender. Sappiamo semmai che la nuova GPU Intel Arc ha impiegato 7,3 secondi per il rendering della scena, come potete vedere nel video, ma non è chiaro quali siano i tempi impiegati dalle altre GPU attualmente in commercio con la medesima scena.

Tuttavia, Duffy ha spiegato che Blender trae vantaggio dall'uso dell'IA nelle fasi di riduzione del rumore e di manipolazione della profondità di campo, che vengono rese più semplici dall'utilizzo della scheda grafica di Intel, la quale dovrebbe avere una marcia in più rispetto alla concorrenza quando viene utilizzata in combinazione con l'intelligenza artificiale.

Sicuramente, comunque, conosceremo i dettagli tecnici delle GPU Arc Alchemist il 30 marzo, quando Intel presenterà la lineup di schede video. Non è comunque chiaro se, nel corso della presentazione, l'azienda di Santa Clara mostrerà solo la lineup Intel Arc A-300, composta da schede di fascia bassa, o se verranno annunciate anche le GPU di fascia medio-alta, poiché secondo alcuni leaker le GPU Arc A-500 e A-700 sono in ritardo e usciranno sul mercato solo a fine estate.