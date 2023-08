Intel punta su ricerca e sviluppo in Cina: le sanzioni USA sono solo un ricordo?

Intel continua a delocalizzare la produzione (e ora anche la ricerca e lo sviluppo) dagli Stati Uniti: dopo aver messo il piede sull'acceleratore per la produzione europea di semiconduttori e chip Intel, il Team Blu ha annunciato l'apertura di un nuovo centro per la ricerca e lo sviluppo in Cina.

Stando a quanto riporta The Register, il nuovo Innovation Center di Intel sarà a Shenzhen, una delle metropoli più grandi della Cina, con la bellezza di 13 milioni di abitanti. Nella città cinese, Intel svilupperà nuovi chip, applicativi per l'IA e prodotti hardware e software pensati per la vendita esclusiva sul mercato locale.

Stando ad un documento riportato da The Register, Intel vorrebbe "utilizzare le sue tecnologie esistenti e i suoi prodotti per produrre e implementare innovazioni per clienti e partner in Cina, tramite un ecosistema aperto e con un focus sugli applicativi legati all'Intelligenza Artificiale, allo sviluppo dei chip e alla capacità di rispondere alla domanda del mercato locale".

Impossibile non vedere dietro a questa mossa un tentativo da parte del Team Blu di smarcarsi dalle sanzioni americane contro la Cina, che negli ultimi mesi hanno iniziato a riguardare soprattutto hardware e software legati all'IA e ai datacenter, entrambe categorie di prodotti ad altissima richiesta a Pechino. Per di più, sviluppando i chip destinati al mercato cinese entro i confini nazionali, il Team Blu potrebbe non dover sottostare al blocco americano degli export verso il Paese asiatico dei suoi chip e dei macchinari per la loro produzione.

Non a caso, dunque, il Greater Bay Area Innovation Center di Intel sarà co-finanziato dal Governo del distretto di Nanshan, di cui Shenzhen è la capitale, e da diverse aziende locali specializzate nel settore dell'hi-tech, tra cui Ugreen, Senary Technology Group e Chipsea Technologies, con cui il colosso di Santa Clara ha già avviato delle partnership per la costruzione di linee produttive condivise per chip e altri semiconduttori.

In una dichiarazione al South China Morning Post, la chairwoman di Intel Cina Wang Rui ha spiegato che "continueremo ad utilizzare l'ecosistema e la forza produttiva di Intel nel mercato cinese, facilitando l'integrazione e lo sviluppo delle aziende e dei settori emergenti nell'area di Shenzhen in tutto il mercato nazionale, così da favorire lo sviluppo dell'economia digitale cinese".