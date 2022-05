Intel punta ancora a riconquistare Apple? Le CPU Meteor Lake saranno simili ai chip M1

Che ormai Intel non collabori più con Apple alla produzione dei chip per Mac e Macbook è cosa nota da mesi. L'azienda di Santa Clara, però, starebbe tentando di riconquistare il colosso di Cupertino con dei processori completamente nuovi, la cui produzione potrebbe passare per dei processi molto simili a quelli usati per i chip M1.

Nello specifico, Intel potrebbe utilizzare lo stesso processo produttivo dei chip M1, ovvero il nodo a 5 nm di TSMC, nella produzione delle sue CPU Meteor Lake di nuova generazione, in uscita nel 2023. A riportare l'indiscrezione è il portale taiwanese DigiTimes, mentre non è ancora chiaro se Intel voglia utilizzare il nodo a 5 nm di TSMC per esigenze interne o per "corteggiare" Apple e spingerla a rivedere la scelta di passare ai chip proprietari per tutti i propri PC desktop e mobile.

Le CPU Meteor Lake sono state annunciate lo scorso anno e vantano un design multi-chiplet simile alle CPU Alder Lake e Raptor Lake (queste ultime in arrivo nel 2022), con la differenza sostanziale di integrare, in un solo "pacchetto" Intel Foveros, una CPU, una GPU e tutti i chip per le connessioni esterne.

A quanto pare, Intel vorrebbe piazzare gli ordini di tutti i "blocchi" delle CPU Meteor Lake presso TSMC, che è già da anni la principale fornitrice di Apple e di Intel. Inoltre, la scelta di utilizzare il nodo a 5 nm di TSMC, lo stesso dei chip M1 di Apple, appare ad alcuni insider piuttosto sospetta, lasciando pensare che le CPU Meteor Lake facciano parte della strategia di Intel per riconquistare Apple.

Secondo altri, invece, l'azienda di Santa Clara avrebbe scelto il nodo a 5 nm di TSMC perché esso è un processo produttivo rodato e stabile, che dunque non dovrebbe creare alcun problema nella fase di produzione di massa delle CPU. Ad ogni modo, Sia Intel che Apple saranno tra i primi clienti dei chip a 2 nm realizzati da TSMC.