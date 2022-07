Intel, ecco quando arrivano le CPU Raptor Lake: trapela la data di lancio

Ormai l'arrivo delle nuove CPU Intel sembra essere dietro l'angolo: dopo mesi in cui abbiamo visto quasi unicamente dei benchmark degli Intel Core i9-13900K, sono arrivati negli ultimi giorni anche i primi risultati dei test sugli i5-13600K e sugli i7-13700K. Intanto, un leaker sembra aver anche rivelato la data di lancio delle CPU Raptor Lake.

Il noto leaker Enthusiast Citizen, infatti, ha spiegato su BiliBili, che le CPU Intel Raptor Lake arriveranno a ottobre 2022 nei negozi di tutto il mondo. A confermare che Enthusiast Citizen sia un insider affidabile della compagnia di Santa Clara sono stati, negli scorsi giorni, i primi benchmark dell'Intel Core i5-13600K, che sono stati condivisi proprio dalla sua pagina BiliBili.

Secondo Enthusiast Citizen, comunque, le CPU Raptor Lake saranno lanciate il 28 settembre 2022, nel corso dell'evento Intel Innovation di quest'anno. Il leaker spiega anche che lo stesso giorno Intel solleverà l'embargo relativo ai test e alle recensioni dei processori, che dunque dovrebbero arrivare ai portali specializzati in tecnologia con largo anticipo rispetto alla loro uscita sul mercato.

In termini di disponibilità commerciale, infatti, i chip Intel di tredicesima generazione faranno il loro debutto il 17 ottobre 2022 in contemporanea in quasi tutto il mondo. Come già avvenuto per la generazione Alder Lake, però, Intel lancerà prima solo le serie K e KF, entrambe pensate per il gaming. I chip non-K, invece, dovrebbero essere messi in commercio solo più avanti, probabilmente nel corso del 2023.

Per questi ultimi, in particolare, Enthusiast Citizen non considera improbabile una presentazione nel corso del CES 2023, il 5 gennaio del prossimo anno. In questo caso, l'uscita sul mercato potrebbe essere fissata per la seconda metà del 2023.