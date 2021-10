Intel: ecco quando usciranno le CPU Alder Lake e le schede madri Z690!

Secondo quanto riportato da WCCFTech, Intel ha confermato la data di uscita dei processori Alder Lake di dodicesima generazione, che saranno disponibili dal 4 novembre. La presentazione ufficiale delle componenti avverrà durante un evento programmato per il 27 ottobre, mentre nelle stesse date saranno presentate e lanciate le schede madri Z690.

La notizia arriva a pochi giorni di distanza dagli ultimi benchmark dell'Intel Core i9-12900K, ma anche dalle indiscrezioni secondo cui le CPU Alder Lake avranno problemi con i DRM, che dipingono uno scenario chiaroscuro per le componenti, in particolare nel campo gaming. Il lancio del 4 novembre sarà limitato solo alle serie K ed F della linea Alder Lake, mentre altre varianti arriveranno nei negozi nelle settimane successive, probabilmente attorno al CES 2022.

Sicuramente, tra le prime CPU ad essere messe in commercio ci saranno:

l' Intel Core i9-12900K, con 16 core , 24 thread e una frequenza massima di clock a 5.3 GHz

l'Intel Core i7-12700K, con 12 core, 20 thread e una frequenza massima di clock a 5.0 GHz

l'Intel Core i5-12500K, con 10 core, 16 thread e una frequenza massima di clock a 4.9 GHz

La presentazione delle nuove CPU si terrà durante l'evento "Innovation" di Intel, programmato per il 27 e 28 ottobre. Probabilmente, nella stessa occasione saranno mostrate anche alcune schede madri Z690 con socket LGA 1700. Riguardo alle nuove motherboard, sappiamo che le schede Z690 supporteranno le RAM DDR5 e lo standard PCIe 5.0, mentre probabilmente garantiranno anche migliori capacità di overclocking alle CPU.

Negli stessi giorni, poi, saranno messi in commercio anche i kit di memorie RAM DDR5, che potrebbero precedere di poco i nuovi processori: in particolare, entro la prima settimana di novembre saranno messi in commercio i kit RAM di G.Skill, Corsair, TeamGroup, PNY, ADATA, V-Color, ZADAK e Kingston. Tutte queste memorie avranno velocità nativa fino a 4800 MHz, e saranno supportate dalla maggior parte delle schede madri Z690. Alcune, specie tra quelle di fascia bassa, continueranno però ad utilizzare solo memorie DDR4 fino a 3200 MHz.