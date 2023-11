Intel raddoppia su laptop: Meteor Lake e Raptor Lake Refresh in arrivo! Ecco le specifiche

Dopo aver visto i primi laptop con CPU Meteor Lake - tutti targati MSI - si svelano ora una pletora di altri portatili in arrivo all'inizio del prossimo anno, tutti con processore Meteor Lake o Raptor Lake Refresh: vediamone insieme le specifiche tecniche!

Partiamo con Meteor Lake: nelle scorse ore, infatti, il portale WCCFTech ha svelato che ASUS lancerà i nuovi Zenbook 14 con CPU Meteor Lake. Nello specifico, i PC della lineup del produttore taiwanese utilizzeranno il Core Ultra 7 155H e il Core Ultra 7 155U. Il primo avrà un totale di 16 Core e 22 Thread, divisi su 6 P-Core, 8 E-Core e 2 E-Core Low-Power, che dovrebbero andare a costituire la VPU del processore Meteor Lake. La componente ha una frequenza di clock base di 3,80 GHz, con un boost fino a 4,80 GHz e 24 MB di cache L3. Lo Zenbook 14 con Intel Core Ultra 7 155H, inoltre, ha 32 GB di RAM.

Il Core Ultra 7 155H è stato testato in un benchmark su GeekBench, che rivela che esso arriva a 2.422 Punti in Single-Core e a 12.563 Punti in Multi-Core. La medesima CPU, stando alle indiscrezioni, verrà utilizzata anche da MSI per il suo Prestige 16 AI EVO, da Acer per lo Swift SFG14-72, da HP per lo Spectre x360 2-in-1 e da Xiaomi sul suo nuovo Mi Laptop.

Invece, l'Intel Core Ultra 7 155U sarà votato al risparmio energetico, adottando una serie di scelte hardware volte ad impattare il meno possibile sulla batteria dei laptop su cui verrà montato. La CPU arriva così a soli 14 Core, di cui 12 E-Core e 2 E-Core Low-Power (nessun P-Core, a quanto pare), mentre la sua cache si fermerà a 12 MB. La frequenza di base sarà di soli 2,70 GHz, mentre il boost arriverà anche in questo caso a 4,80 GHz. La CPU ha fatto registrare 1.754 Punti nel benchmark in Single-Core di GeekBench e 5.774 Punti in Multi-Core sulla stessa piattaforma.

Nella lineup di Laptop di Xiaomi, invece, possiamo vedere un portatile con CPU Intel Core i9-14900HX, il processore top di gamma della linea Intel Raptor Lake Refresh per la mobilità. La CPU, che raggiunge 2.701 Punti in Single-Core e 15.586 Punti in Multi-Core, ha una configurazione a 24 Core e 32 Thread, con un clock che arriva in boost a 5,60 GHz, risultando il processore per laptop più veloce di sempre.

Infine, si è svelato anche l'Intel Core i5-14500HX, con 14 Core e 20 Thread, nonché con 24 MB di memoria cache L3. La frequenza di base della CPU è in questo caso di 2,80 GHz, con un boost fino a 4,90 GHz. Il punteggio ottenuto dal laptop Xiaomi che monta il processore Intel di nuova generazione è pari a 2.207 Punti in Single-Core e a 8.708 Punti in Multi-Core.