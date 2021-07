Intel raggiunge accordo con Qualcomm: si occuperà della produzione dei chipset dal 2024

Intel ha annunciato ufficialmente quale sarà il suo primo cliente principale per quanto riguarda l’attività Foundry Services: non altro che il grande nome nel mondo dei chipset per smartphone, tablet e PC di fascia bassa, la casa statunitense Qualcomm.

Come riportato anche da The Verge, infatti, Qualcomm ha raggiunto un accordo con il colosso di Pat Gelsinger per produrre i suoi futuri System-on-a-Chip sull’inedita architettura RibbonFET e sul nuovo processo 20A, sistema che diventerà attivo a partire dal 2024 e garantirà una migliore gestione dell’alimentazione nei dispositivi in cui verranno dotati. Al momento non è noto esattamente di quali chip si tratterà e quando giungeranno sul mercato, ma resta senza dubbio una partnership importante.

Assieme a Qualcomm, però, un piccolo accordo interessante lo ha raggiunto anche Amazon: la compagnia di Seattle fondata da Jeff Bezos ha infatti deciso di affidarsi a Intel e alle sue nuove soluzioni di packaging IFS per la divisione Amazon Web Services (AWS). Non si parla, dunque, della produzione di chipset specifici per server e data center.

Queste due mosse, ovvero la realizzazione di nuovi chipset e di soluzioni di packaging per aziende di terze parti, rientra nella nuova strategia di Intel che punta a rilanciarla come leader nel settore dei semiconduttori entro il 2025. Sempre in quest’ottica, Intel ha rivelato che cambierà la denominazione dei suoi nodi nanometrici standard: il nodo a 10 nanometri si chiamerà Intel 7, mentre la versione successiva basata su nodo a 7 nanometri si chiamerà Intel 4 e debutterà nel 2023, sarà basata sulla litografia EUV e permetterà di ottenere il 20% in più lato prestazioni rispetto a Intel 7.

Restando nel mondo Intel, la società sembrerebbe pronta ad acquisire GlobalFoundries per 30 miliardi di dollari.