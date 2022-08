Intel quasi raggiunta: ecco i Ryzen 7600X e 7700X su Cinebench R23

Manca ormai solo una manciata di giorni alla data di presentazione dei Ryzen 7000, in cui la CEO Lisa Su mostrerà al mondo la nuova architettura Zen4, con cui verrà inaugurata anche la nuova interfaccia LGA sul socket AM5.

Tuttavia, con il conto alla rovescia che ormai segna meno di una settimana, i rumor continuano a rincorrersi e forse anche con maggiore intensità, vista la straordinaria e surreale quiete che ha dominato i mesi estivi su questo fronte.

L'ultimo in ordine cronologico è un criptico post apparso su Twitter. Autore, il solito Greymon55. Il breve testo indica che:

76 23 1 19xx

77 23 1 20xx

Tradotto, si parla dei Ryzen 7600X e 7700X e dei rispettivi punteggi in single core (1) su Cinebench R23. Per il piccolo Ryzen 5 si parla di un punteggio pari o superiore a 1900, mentre per il restante i punti sono almeno 2000.

Un salto generazionale importante, che qualora confermato andrebbe oltretutto ad assottigliare il gap che notoriamente sussiste in single core tra team rosso e team blu, con Intel che comunque continuerebbe a detenere il primato con il suo i9-12900K sul 7700X e con l'i7-12700K sul 7600X, in attesa di scoprire i valori reali dei processori di tredicesima generazione.

Nel frattempo, a proposito di clamorosi leak, ricordiamo la recente apparizione delle foto del Ryzen 5 7600X, un engineering sample messo in vendita in Cina a un prezzo esorbitante.