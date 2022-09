Intel Raptor Lake: alcune CPU avranno l'architettura di Alder Lake?

Di recente sono emerse le specifiche tecniche della possibile lineup di Intel Raptor Lake al lancio, ma di queste, a quanto pare, non tutte le CPU saranno dotate dell'architettura di tredicesima generazione.

Come già accaduto anche in passato, infatti, alcune delle SKU entry level erediteranno piuttosto l'architettura Alder Lake e oggi potremmo essere di fronte alle CPU coinvolte in questo trattamento.

I rumor emersi in rete nelle ultime ore sono diretta conseguenza di precedenti indiscrezioni secondo cui la lineup Raptor Lake sarebbe stata suddivisa fra tre die differenti, ovvero B-0 (Raptor Lake) e i due C-0 e H-0 (Alder Lake).

Le nuove voci di corridoio suggeriscono finalmente quali potrebbero essere i processori della lineup Raptor Lake, ovvero tutte le CPU dall'i5-13600 in giù.

Un suggerimento indiretto che arriva da presunto materiale ufficiale vittima di leak, secondo cui solo i processori dall'i5 desktop in su avrebbero ricevuto rispetto all'attuale proposta un aumento nella cache L2 ed L3 che, come sappiamo, è una prerogativa di Raptor Lake.

Quali dovrebbero essere, quindi, queste CPU? Si parte, appunto, dal 13600, mentre gli altri processori coinvolti sarebbero i restanti i5 (13500 e 13400) e l'i3-13100, tutti basati sul die C-O tranne l'ultimo, che invece utilizzerebbe l'H-0.

Nel frattempo, ricordiamo che finalmente il mercato ha scoperto le novità del principale competitor, con AMD che ha annunciato i Ryzen 7000, processori consumer basati su architettura Zen4.