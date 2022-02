Intel Raptor Lake: CPU i9-13900K appare con nuovi benchmark, che risultati!

La dodicesima generazione di processori Intel denominata Alder Lake sta conquistando sempre più utenti in tutto il mondo. Noi abbiamo provato Intel Core i9-12900K e Intel Core i5-12600K e i risultati ci hanno sorpresi. Gli occhi sono però già puntati verso il futuro, verso l’Intel Core i9-13900K della serie Raptor Lake.

A un mese dal leak delle specifiche della stessa Intel Core i9-13900K, sul videogioco Ashes of The Singularity – punto di riferimento, seppur datato, per i benchmark delle CPU – sono apparsi i primi dati “sul campo” del processore apparentemente dotato di 24 core e 32 thread, ergo dell’ibrido big.LITTLE già introdotto con Alder Lake dal setup composto da core ad alte prestazioni e core per l’efficienza energetica.

La vera novità di questa CPU ammiraglia per il futuro del colosso di Santa Clara dovrebbe essere il raggiungimento di quota 68 MB di cache nell’intento di annullare il guadagno di AMD visto con il chip AMD Ryzen 7 5800X3D con V-Cache 3D presentato al CES 2022, dotato invece di 96 MB. Ciò dovrebbe garantire al processore un vantaggio lato gaming, e i test su Ashes of The Singularity lo dimostrano.

I dati raccolti sul titolo strategico mostrano un test con 32 GB di memoria RAM DDR5 e scheda grafica GeForce RTX 3090 e, per ora, collocano il setup al terzo posto della lista di benchmark con DirectX11 in FullHD+ con la RTX 3090, superato solo da Intel Core i9-10900KF al secondo posto e Intel Core i9-12900KF al primo posto; i punteggi, però, sono piuttosto vicini.

Intel Core i9-13900K e la gamma Raptor Lake di tredicesima generazione approderanno tra diversi mesi sul mercato; dunque, non ci resta che valutare con cautela questi test e attendere maggiori indicazioni da Intel o, magari, altri benchmark ancora.