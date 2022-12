Intel Raptor Lake, le CPU non-K fanno faville nei test: +64% su Alder Lake!

Gli annunci di Intel al CES 2023 dovrebbero essere numerosi: la compagnia di Santa Clara, infatti, potrebbe annunciare sullo showfloor di Las Vegas le sue nuove CPU Raptor Lake non-K per desktop e i processori di nuova generazione per laptop. Oggi, a meno di un mese dal CES, scopriamo le presunte performance della linea Raptor Lake non-K.

I test delle nuove CPU sono stati svelati con un post su Twitter del leaker G0ld3nm4ng0, che ha spiegato che i benchmark provengono da un partner di Intel che produce schede madri, senza dare però ulteriori informazioni a riguardo. Le immagini pubblicate dal leaker, comunque, ci spiegano che la lineup Raptor Lake di CPU non-K sarà composta da cinque prodotti, ossia:

L'Intel Core i9-13900

L'Intel Core i7-13700

L'Intel Core i5-13600

L'Intel Core i5-13500

L'Intel Core i5-13400

Ciascuna CPU manterrà lo stesso Core Count delle controparti Raptor Lake, ed è stata messa alla prova con i predecessori della linea Alder Lake di dodicesima generazione. In termini di performance Single-Core, la differenza tra Raptor Lake e Alder Lake, come ampiamente prevedibile, non è troppo marcata: parliamo di un miglioramento del 10% sull'i9-13900, a confronto con l'Intel Core i9-12900 di scorsa generazione, che si riduce ad una percentuale compra tra il 3% e il 6% nel caso delle CPU di fascia più bassa.

È tuttavia in Multi-Core che il salto generazionale si fa più sentire: le nuove CPU "non-K", infatti, raggiungono un miglioramento percentuale massimo del 64% rispetto ai predecessori con architettura Alder Lake, dovuto in gran parte al raddoppio numerico degli E-Core. Il processore che raggiunge il risultato migliore è l'Intel Core i5-13500 (a confronto con il Core i5-12500), seguito dall'Intel Core i5-13600 (+59% sull'i5-12600) e dall'Intel Core i9-13900 (+53% sul Core i9-12900).