Intel Raptor Lake: CPU-Z svela i processori per laptop, lancio al CES 2023?

Le specifiche degli Intel Core i7-13700H e i5-13500H per laptop sono trapelate in rete un paio di settimane fa, e ora arrivano nuove conferme sull'esistenza delle due CPU mobile con architettura Raptor Lake di Intel. Entrambi i processori sono infatti comparsi nel database di CPU-Z, insieme a diverse altre CPU Intel per laptop.

Nello specifico, la versione 2.03.1 di CPU-Z comprende il supporto alle nuove CPU mobile du Intel, nonché una lista che rivela quali saranno i processori che il colosso di Santa Clara rilascerà nel corso dei prossimi mesi per i portatili. Tra le CPU integrate dall'ultimo aggiornamento di CPU-Z troviamo le varianti H, HK e HX degli Intel Core i7-13700, i9-13900 e i5-13600 e 13500. La lista completa comprende:

Intel Core i9-13900HK

Intel Core i7-13700HX e H

Intel Core i5-13650HX

Intel Core i5-13620H

Intel Core i5-13500 HX e H

Intel Core i5-13450HX

Intel Core i5-13420H

Intel Celeron 7305

Tra queste componenti, quelle già note erano le tre varianti HX degli Intel Core i9-13900, i7-13700 e i5-13500. Sono invece delle novità assolute i Core i7-13700H e i5-13500H, mai trapelati in alcun rumor e leak prima d'ora. In teoria, la serie H dovrebbe garantire delle buone performance in termini complessivi alle CPU, mentre la serie HX mutuerà su laptop un design che punta a privilegiare le prestazione a discapito dei consumi energetici.

Con ogni probabilità, comunque, le CPU Raptor Lake mobile arriveranno al CES 2023, quando Intel potrebbe annunciarle ufficialmente insieme alle componenti che completeranno la linea di processori di tredicesima generazione sia su desktop che su laptop.