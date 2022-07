Intel Raptor Lake, DDR4 o DDR5? Ecco le differenze sull'i7-13700K

Dopo una partenza sottotono, complice la carenza di componenti e un prezzo non propriamente accessibile, lo standard DDR5 sta finalmente prendendo piede mostrando le sue potenzialità sulla prima generazione in grado di supportarlo, vale a dire Alder Lake.

Nonostante ciò, la sensazione di "early adopter" sembra non essere del tutto dissipata, ma come se la cavano sulla seconda generazione ibrida di Intel? Finalmente, dopo i tanto attesi benchmark dell'i7-13700K, sono saltate fuori anche le comparative tra la CPU con DDR4 e un setup con le nuove DDR5.

I numeri di Geekbench sono piuttosto chiari: se le prestazioni in Single Core restano pressoché identiche (2069 contro 2090 punti), è in Multi-Core che le differenze si fanno a dir poco sensibili. Infatti, su piattaforma AsRock Z690 Steel Legend D5 il 13800K è in grado di toccare i 19811 punti, laddove la stessa configurazione con DDR4 si ferma a 16.542 punti (il punteggio di benchmark emerso qualche ora prima).

Vale la pena notare come cambiando solo lo standard di memorie si riesca a ottenere un'impennata nelle performance del 20%, con un incremento gen over gen già marcato anche senza. Insomma, la tredicesima generazione Intel promette grandi cose, anche e soprattutto con questo i7 e con quanto apparso in rete in merito ai benchmark dell'i5-13600K. Proprio quest'ultimo in particolare sembra voler ribadire il successo del suo predecessore, di cui abbiamo parlato nella recensione dell'i5-12600K, il vero best-buy da gaming del 2022.