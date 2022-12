Intel Raptor Lake, anche l'i5-13400 sarà un best buy? Le prime prove

Il salto generazionale compiuto da Intel lato CPU è stato importante seppur atteso da molti. Nella nostra recensione di Intel Core i9-13900K e i5-13600K ci siamo occupati della prima sottofamiglia sbarcata sul mercato, ma al CES 2023 ci saranno sicuramente novità.

Come da tradizione, tra i protagonisti dovrebbero esserci i processori "non-K", anche se da qualche parte iniziano già a intravedersi i primi modelli retail sul banco di prova. Clamoroso, per esempio, è stato quanto osservato nei presunti test dell'i5-13500 contro l'i5-12500, che mostrano un balzo sensibile tra Raptor Lake e Alder Lake, ma scendendo ulteriormente nelle gerarchie le sorprese potrebbero continuare.

È quanto emerso in questi giorni: un portale indonesiano è riuscito a mettere le mani su un i5-13400, registrando un balzo vicino al 30% gen over gen sull'i5-12400. Si tratta di una delle soluzioni più economiche che dovrebbero essere presentate a gennaio 2023 nel corso della kermesse americana, ma questo miglioramento è molto interessante per chi è alla ricerca di una nuova build da gaming budget poiché già il suo predecessore era emerso tra le sorprese e grande best buy prezzo/performance insieme al 12600K.

Con Raptor Lake, Intel ha consolidato quando di buono proposto già lo scorso anno con la sua prima generazione ibrida basata su nodo Intel 7 a 10 nanometri, mentre il prossimo anno i miglioramenti dovrebbero essere ancora più ripidi grazie alla ulteriore miniaturizzazione del processo produttivo.

Nel frattempo, ecco i possibili annunci di Intel al CES 2023.