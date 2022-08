Intel Raptor Lake, l'i7-13700K è incredibile: sfonda i 1000 punti su CPU-Z

La sfida a colpi di overclock sui processori Raptor Lake sta sfuggendo decisamente di mano. Dopo gli interessanti punteggi ottenuti su CPU-Z dall'i7-13700K e la risposta dell'i9-13900K a 6.0 GHz, è di nuovo il turno dell'i7 con qualcosa di davvero straordinario.

Infatti, in questa lunga battaglia tra insider, a spuntarla nelle ultime ore è stato QXE87, il quale ha mostrato le immagini del suo processore Intel di tredicesima generazione alle prese con un overclock a 6,18 GHz sui P-Core e 4,18 sugli E-Core.

In questa configurazione ibrida, l'utente è riuscito a sfondare il muro dei 1000 punti su CPU-Z in Single Thread, un punteggio unico e primato assoluto su qualsiasi soluzione recente, inclusa tutta la lineup Alder Lake, tra cui l'i9-12900K a 5,2 GHz in modalità Performance, e il Ryzen 9 5950X a 4,9 GHz.

Con i suoi 1010 punti, si ribadisce e migliora quanto già ottenuto in modalità solo P-Core a 6,0 GHz, confermando l'incredibile potenziale della prossima generazione Raptor Lake in termini di superamento dei limiti.

Ricordiamo che l'i7-13700K è configurato con 8 P-Core e 8 E-Core, dunque 16 Core con 24 Thread. Negli screenshot in calce è possibile notare che i Thread conteggiati sono solo 16, poiché l'utente ha disabilitato la tecnologia Hyper-Threading.

Nel frattempo, ricordiamo che nelle ultime ore AMD ha ufficializzato la data dei Ryzen 7000, dando il via allo sprint finale prima dell'appassionante sfida di prossima generazione.