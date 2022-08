Intel Raptor Lake, l'i9-13900K fa faville anche su CineBench R23: sfondati i 40.000 punti

Negli scorsi giorni abbiamo visto le prime immagini delid dell'Intel Core i9-13900, ma pare che diverse unità del processore e della sua versione "K" siano ormai in circolazione. A confermarlo sono i numerosi benchmark dell'Intel Core i9-13900K comparsi in rete, che sembrano indicare un enorme passo in avanti rispetto alle CPU current-gen.

Per esempio, ieri l'Intel Core i9-13900K è sbarcato su GeekBench, con un risultato che supera del 54% il top di gamma AMD di attuale generazione, il Ryzen 9 5950X. Oggi, invece, la CPU flagship di Intel ha segnato un nuovo record su CineBench R23, superando la soglia-record dei 40.000 punti.

Per la precisione, il processore dotato di 24 Core e 32 Thread ha raggiunto un punteggio di 2.290 Punti in Single-Core e di 35.693 Punti in Multi-Core con settaggi di clock e potenza in entrata stock, arrivando ad un consumo energetico pari a 254 W. In effetti, dei consumi massimi attorno ai 250 W sono già stati rumoreggiati da diversi mesi per la CPU top di gamma di Intel.

Tuttavia, l'Intel Core i9-13900K dà il meglio di sé in altre condizioni: con un power cap illimitato, cioè senza limitazione alla potenza in entrata nella CPU, il processore arriva a 40.616 Punti in Multi-Core, ossia il 13,8% in più rispetto alle condizioni "normali" di operatività stabilite da Intel. In questo caso, il consumo massimo è stato di 345 W, circa 100 W in più del power cap imposto dal produttore di Santa Clara.

I colleghi di WCCFTech hanno poi calcolato che, senza power cap, la CPU top di gamma della generazione Raptor Lake è il 48% più potente di un Intel Core i9-12900K, mentre la cifra si riduce al 30% con il limitatore di potenza attorno ai 250 W. A confronto con il Ryzen 9 5950X, invece, le performance dell'i9-13900K sono maggiori del 67% (senza power cap) e del 48% (con power cap).