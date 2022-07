Intel Raptor Lake, l'i9-13900K è da record: raggiunti i 5,7 GHz in boost

Mancano ancora diversi mesi all'uscita dei processori Intel di tredicesima generazione, ma pare che gli Intel Core Raptor Lake siano già in vendita sul mercato nero. Come ampiamente prevedibile, alcune copie delle CPU sono finite nelle mani degli appassionati, che ne hanno pubblicato alcuni dettagli tecnici e benchmark.

Nelle scorse ore, infatti, sul database di GeekBench è trapelato un nuovo benchmark di un Intel Core i9-13900K, che ormai sappiamo per certo avere un totale di 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread. Sfortunatamente, il benchmark è stato rimosso dalla piattaforma, ma i colleghi di BenchLeaks ne hanno pubblicato i risultati su Twitter, mentre Tom's Hardware ne ha effettuato uno screenshot, che trovate riportato in calce.

Il benchmark conferma che la CPU ha un clock di base di 3.0 GHz, che però può essere spinto fino ai 5,7 GHz in boost sul singolo Core durante i test. Negli scorsi giorni, un altro benchmark dell'Intel Core i9-13900K aveva raggiunto i 5,5 GHz in boost.

In termini di punteggio del processore, comunque, il top di gamma di Intel arriva a 2.133 punti in Single-Core e 23.701 punti in Multi-Core, pari rispettivamente al 23% e ed al 120% in più di un AMD Ryzen 7 5800X di attuale generazione. A confronto, invece, un Intel Core i9-12900K arriva a 1.987 punti in Single-Core ed a 17.272 punti in Multi-Core.

Insomma, pare che lo stacco rispetto all'attuale generazione sia evidente e piuttosto marcato, nonostante la stessa Intel abbia confermato che Raptor Lake rappresenterà un upgrade "minore" rispetto alle CPU Alder Lake di dodicesima generazione. Ad ogni modo, le CPU Raptor Lake di tredicesima generazione debutteranno sul mercato entro fine anno.