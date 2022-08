Intel Raptor Lake, l'i9-13900K vola su GeekBench: +54% sul Ryzen 9 5950X

Nuovi benchmark per le CPU next-gen di casa Intel: dopo aver visto l'Intel Core i9-13900K arrivare a 6,0 GHz in overclock, arriva oggi un secondo test per il processore Raptor Lake. Questa volta, la CPU aveva una frequenza di 5,8 GHz e sembra aver sbaragliato la concorrenza su GeekBench 5.

VideoCardZ riporta che l'Intel Core i9-13900K è stato testato nelle scorse ore su GeekBench 5, con un benchmark che rivela che la frequenza massima del processore è di 5,52 GHz senza boost, che però arrivano ad un picco di 5,79 GHz quando l'aumento delle prestazioni viene attivato. In media, anche con il boost attivo, la CPU si mantiene su una frequenza di 5,70 GHz.

Il test ha dato un punteggio totale di 25.497 punti in Multi-Core e di 2.212 punti in Single-Core. Ciò significa che la nuova generazione di processori di Intel non supererà solo (come ampiamente previsto dagli insider) gli Intel Core di dodicesima generazione, ma anche i processori top di gamma current-gen di AMD: nello specifico, i risultati ottenuti dall'Intel Core i9-13900K sono del 32% e del 54% migliori di quelli del Ryzen 9 5950X dell'azienda di Sunnyvale, rispettivamente in single e in multi-core.

Il benchmark è stato ottenuto utilizzando una scheda madre Z690 di ASRock con il supporto per le memorie RAM DDR5. Nelle ore successive, un secondo benchmark, riportato sempre dalla stessa fonte, ha raggiunto dei punteggi persino più alti, arrivando a 2.314 punti in Single-Core e 26.464 in Multi-Core. Anche in questo caso, la frequenza di clock della CPU si aggirava tra i 5,70 e i 5,80 GHz.

In ogni caso, vi ricordiamo che le CPU Intel Raptor Lake saranno presentate nel mese di settembre, probabilmente nel corso dell'evento Intel Innovation del 28 settembre. Il lancio dei processori potrebbe invece avvenire entro il mese di ottobre, mentre la stessa Intel ha confermato che tutte le CPU Raptor Lake (comprese le versioni desktop e mobile e tutte le linee della serie) vedranno la luce nel corso del 2022.