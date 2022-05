Intel Raptor Lake, l'i9 avrà ben 64 MB di cache? L'ipotesi in un misterioso leak

Se le prime foto di Intel Meteor Lake hanno stuzzicato l'interesse degli appassionati, bisogna ricordarsi che si tratterà solo della quattordicesima generazione di processori Intel Core, terza con la cosiddetta architettura ibrida.

La generazione di mezzo, alias Raptor Lake, andrà a potenziare la presenza di questa nuova e affascinante offerta Intel nel mercato consumer con migliorie che dovrebbero abbracciare un po' tutti i fronti della struttura delle CPU.

Se il numero di Core fisici, tuttavia, non dovrebbe subire corposi rimaneggiamenti nel corso delle prossime e iterazioni, perlomeno nelle più vicine, un nuovo dettaglio risulta decisamente meritevole di attenzioni. Stiamo parlando della memoria cache, della cui importanza abbiamo parlato in maniera più approfondita nel corso della nostra recensione del Ryzen 7 5800X3D, primo processore AMD dotato di tecnologia 3D V-Cache in grado di aumentare esponenzialmente la memoria L3 sfruttando lo stacking 3D.

Nelle scorse ore, tornando a Raptor Lake, sono apparsi in rete alcuni screenshot che dovrebbero appartenere proprio al modello top di gamma della tredicesima generazione. Pur ribadendo che allo stato attuale non esiste modo per confermare quanto emerso, gli scatti evidenziano che il nuovo i9 Raptor Lake dovrebbe avere ben 64 MB di memoria cache suddivisi tra L2 e L3. Se la quantificazione è tutta da confermare, c'è da dire che un upgrade su questo fronte tra una generazione e l'altra era quantomeno atteso, pertanto non ci sarebbe troppo da stupirsi se, al lancio, questo "leak" dovesse trovare conferma.