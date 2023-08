Intel Raptor Lake, lancio imminente? Gli ultimi driver supportano le nuove CPU

Dopo il leak dell'intera lineup Intel Meteor Lake di lancio, sembra che i processori di nuova generazione del Team Blu siano ormai alle porte. a confermare questa ipotesi, ora, sono gli ultimi driver dell'azienda di Santa Clara, che introducono ufficialmente il supporto per le nuove CPU Meteor Lake.

Come spiegano i colleghi di WCCFTech, Intel ha pubblicato l'aggiornamento Q2 2023 dei suoi Media Driver nelle scorse ore. Quest'ultimo, oltre a migliorare il supporto già esistente per le schede video Arc Alchemist, introduce quello per le CPU Meteor Lake, il cui lancio sembra dunque essere previsto nel corso dell'autunno, forse tra settembre e ottobre.

Stando a quanto spiega Phoronix, l'aggiornamento dei Media Driver di Intel introduce il supporto per la VA-API, o Video Acceleration API, un'API che permette ad alcune applicazioni (come VLC, per esempio) di avvalersi dell'accelerazione hardware di GPU e CPU Intel per migliorare lo streaming video su PC e per garantire maggiore qualità e stabilità alla riproduzione video.

Tra le piattaforme CPU che supportano la VA-API, dunque, troviamo proprio Intel Meteor Lake, insieme ovviamente ad Arc Alchemist, alle grafiche DG1/SG1 e a tutte le CPU TGLx, ovvero ai processori da Tiger Lake a Raptor Lake, insieme a diverse componenti lanciate negli anni scorsi. Come sempre, i nuovi driver anticipano di qualche mese il supporto per l'hardware più recente, in modo da permetterne un testing approfondito in vista del lancio.

Ciò, però, significa anche che il lancio di Meteor Lake è vicino: non è dunque un caso che, secondo le roadmap Intel leakate di recente, le nuove CPU di quattordicesima generazione del Team Blu faranno il loro debutto sul mercato nel mese di settembre. Più in là nel corso dell'anno, tra ottobre e novembre, dovrebbero invece arrivare i processori della linea Raptor Lake Refresh, pensati esclusivamente per i PC desktop.