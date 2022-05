Intel Raptor Lake: nuovo leak fa luce sulla finestra d'uscita, ci sarà da aspettare

Dopo aver scoperto le specifiche tecniche dell'Intel Core i9-13900K, ci arrivano oggi delle interessanti novità sulla data di lancio delle CPU Intel Raptor Lake, che dovrebbero arrivare sul mercato insieme ai processori per l'HEDT della linea Sapphire Rapids.

A condividere l'indiscrezione è il noto leaker Enthusiast Citizen, che ha pubblicato un post a riguardo sul social network cinese BilliBilli. A quanto pare, Intel starebbe lavorando sia alle sue CPU desktop che ai processori HEDT per il 2022 al fine di lanciarli in contemporanea verso la fine dell'anno.

Nello specifico, i chip Sapphire Rapids comporranno le lineup Intel Xeon W-3400 e W-2400, mentre le CPU Raptor Lake avranno una lineup del tutto simile a quella dei processori Alder Lake di dodicesima generazione, rilasciati sul mercato alla fine dello scorso anno.

Le CPU Raptor Lake di serie S usciranno a fine 2022, nel quarto trimestre del prossimo anno, insieme alle componenti Xeon della linea Sapphire Rapids. Queste ultime supporteranno la piattaforma W790, che al momento ha codename interno "Fishhawk Falls". Per quanto riguarda le CPU Raptor Lake, invece, esse supporteranno sia le motherboard di serie 600 che quelle di serie 700.

In termini tecnici, sappiamo che le CPU Raptor Lake di serie S manterranno un design ibrido basato sul nodo Intel 7, con un upgrade dei P-Core all'architettura Raptor Cove e dei leggeri miglioramenti anche agli E-Core. Il modello top di gamma, il Core i9-13900K, dovrebbe arrivare ad un massimo di 24 Core e 32 Thread, divisi tra 8 P-Core e 16 E-Core, pur mantenendo un TDP simile a quello dell'Intel Core i9-12900K. In termini di clock, infine, pare che la frequenza della CPU in boost possa arrivare fino ai 5,8 GHz.