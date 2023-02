Intel Raptor Lake, leak svela le CPU i5-13490F e i7-13790F: arriveranno anche in Italia?

Con l'arrivo dell'Intel Core i9-13900KS sul mercato, pareva che la lineup di CPU Intel Raptor Lake fosse ormai completa. A quanto pare, però, ci sbagliavamo: nelle scorse ore, sono trapelate due CPU Raptor Lake "Black Edition", ovvero l'Intel Core i5-13490F e l'Intel Core i7-13790F.

Sfortunatamente, gli Intel Core i5-13490F e i7-13790F saranno esclusive cinesi e non verranno esportati nel resto del mondo. Lo scorso anno, Intel aveva lanciato solo una CPU "Black Edition", l'Intel Core i5-12490F, sul mercato cinese: il raddoppio delle proposte della lineup, insomma, è un chiaro segnale dell'incremento degli investimenti del Team Blu sul mercato cinese.

Entrambi i chip non presenteranno una GPU integrata, perciò andranno affiancati ad una GPU esterna per funzionare correttamente. In termini tecnici, l'Intel Core i5-13490F dovrebbe avere un totale di 10 Core e 16 Thread, divisi su 6 P-Core e 4 E-Core, con 24 MB di Cache L3 e un TBP da 65 W complessivi. La frequenza della CPU, infine, dovrebbe arrivare a 4,8 GHz.

Più complesso dire quali siano le specifiche tecniche dell'Intel Core i7-13790F: è probabile che la CPU erediterà la stessa configurazione dell'Intel Core i7-13700F, con 16 Core e 24 Thread divisi su 8 P-Core e 8 E-Core, ma per ora si tratta solo di una speculazione. In boost, la CPU dovrebbe arrivare fino a 5,2 GHz di frequenza, mentre la sua memoria cache sarà da 24 MB. Infine, anche in questo caso il TBP si assesterà sui 65 W complessivi.

Le specifiche dell'Intel Core i5-13490F, che sono state confermate su Twitter dall'utente wxnod, sembrano confermare un buon salto generazionale rispetto all'Intel Core i5-12490F, con 200 MHz di frequenza aggiuntivi, 4 MB in più di Cache L3 e un aumento di 4 E-Core e, conseguentemente, anche di 4 Thread. Il miglioramento è comunque stato raggiunto a parità di TBP, che rimane fisso a 65 W.