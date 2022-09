Intel Raptor Lake, leak svela la lineup di lancio: c'è anche l'Intel Core i9-13900K

Poche ore fa, Intel ha svelato le specifiche delle GPU Arc, le sue prime schede video da gaming per desktop. Oggi, invece, è un leak a spiegarci la scheda tecnica dei processori Intel Raptor Lake, il cui lancio dovrebbe essere fissato per fine settembre.

Il leak arriva da un esaustivo report di Igor's Lab, che ha pubblicato una lunga presentazione di marketing di Intel, forse quella che vedremo anche all'evento Intel Innovation del 27 settembre, quando l'azienda annuncerà i suoi nuovi processori. Il portale tedesco, comunque, spiega che al lancio la casa di Santa Clara metterà in vendita sei nuovi chip con architettura Raptor Lake.

Questi sei chip dovrebbero comprendere l'Intel Core i9-13900K, l'Intel Core i7-13700K e l'Intel Core i5-13600K, insieme alle rispettive versioni KF. Il resto della lineup Raptor Lake di Intel, che è stata svelata in ogni sua parte già a fine agosto, dovrebbe invece arrivare sul mercato nel corso del 2022 e della prima metà del 2023.

Passando alle specifiche tecniche dei processori di lancio, l'Intel Core i9-13900K/KF avrà 24 Core in totale, di cui 8 Performance Core e 16 Efficiency Core. Le frequenze massime della CPU sono state aumentate di molto rispetto al predecessore, l'Intel Core i9-12900K, arrivando ora a 5,8 GHz. La Cache L2, invece, sarà da 36 MB (contro i 30 MB del top di gamma della linea Alder Lake).

L'Intel Core i7-13700K/KF avrà 8 P-Core e 8 E-Core, per un totale di 16 Core complessivi, lo stesso numero dell'Intel Core i9-12900K di scorsa generazione. La frequenza massima in Turbo Boost arriva in questo caso a 5,4 GHz, mentre la Cache L2 sarà pari a 30 MB, contro i 25 MB dell'Intel Core i7-12700K.

Concludiamo infine con l'Intel Core i5-13600K, con 8 P-Core e 6 E-Core, per un totale di 14 Core. Il processore avrà una frequenza massima in Turbo Boost pari a 5,1 GHz, mentre la Cache sarà da 24 MB, contro i 20 MB dell'Intel Core i5-12600K.

Sfortunatamente, le CPU Raptor Lake consumeranno molto di più della generazione precedente: con Turbo Boost attivo, infatti, l'Intel Core i9-13900K e l'i7-13700K arriveranno a 253 W di TDP, mentre l'Intel Core i5-13600K arriverà a 181 W. La potenza richiesta di base da tutti e tre i processori sarà invece di 125 W.