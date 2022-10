Intel Raptor Lake, ecco la lineup completa grazie a... Microsoft!

La tredicesima generazione di processori Intel è ormai approdata sul mercato, facendo impallidire con i suoi incredibili risultati, registrati anche da noi nella nostra recensione di i9-13900K e i5-13600K.

Tuttavia, come i più appassionati già sapranno, si tratta solo della prima "infornata" a cui seguiranno nel corso dei prossimi mesi altri prodotti, pensati per esempio per una maggiore efficienza energetica oppure senza possibilità di overclock.

Quale fosse la lineup "completa" era un mistero fino a pochi giorni fa, seppur con un'idea di massima sulla base delle precedenti generazioni e soprattutto la sua diretta progenitrice, ovvero Alder Lake.

A togliere definitivamente il velo sulla famiglia Raptor Lake, alla fine, è stata una Microsoft al di sopra di ogni sospetto. Sulla pagina relativa alla compatibilità di Windows 11 22H2, infatti, nella lunghissima lista sono apparsi anche i processori di tredicesima generazione, compresi quelli inediti, vale a dire:

Core i9-13900KF

Core i9-13900K

Core i9-13900F

Core i9-13900

Core i9-13900T

Core i7-13700KF

Core i7-13700K

Core i7-13700F

Core i7-13700

Core i7-13700T

Core i5-13600KF

Core i5-13600K

Core i5-13600

Core i5-13600T

Core i5-13500

Core i5-13500T

Core i5-13400F

Core i5-13400

Core i5-13400T

Core i3-13100F

Core i3-13100

Core i3-13100T

Su tutti questi processori, le specifiche ufficiali sono note solo per quelli già usciti, vale a dire le CPU della sottofamiglia "K" e "KF". Per il resto, sarà necessario attendere, come sempre, conferme o smentite da parte del produttore americano che, tra le altre cose, sarebbe attualmente molto impegnato anche sul fronte mobile, soprattutto alla luce del recente leak su Raptor Lake per laptop, con quelli che dovrebbero essere i primi processori a vedere gli scaffali per questo segmento.