Intel Raptor Lake mobile, le specifiche deludono? Prestazioni uguali a Alder Lake

Solo poche ore dopo il primo "avvistamento" dell'Intel Core i7-13700HX per laptop, arrivano oggi in rete delle nuove informazioni tecniche sulla proposta Intel Raptor Lake per la mobilità. Nello specifico, un leak ha svelato le specifiche degli Intel Core i7-13700H e i5-13500H.

Sfortunatamente, le due CPU non sembrano portare con sé grandi cambiamenti rispetto ai propri predecessori con architettura Alder Lake, ovvero l'Intel Core i5-12500H e l'Intel Core i7-12700H. Nello specifico, i processori di nuova generazione hanno esattamente lo stesso numero di Core di quelli old-gen, con 12 Core nel caso dell'i5 e 14 Core nel caso dell'i7.

Si tratta di una sostanziale differenza con le CPU Raptor Lake per desktop, che hanno infatti raddoppiato il numero di E-Core rispetto all'architettura Alder Lake di scorsa generazione, pur mantenendo invariato il numero di P-Core. Per esempio, se l'Intel Core i9-12900K era dotato di 8 P-Core e 8 E-Core, l'Intel Core i9-13900K possiede 24 Core, di cui 8 P-Core e 16 E-Core.

Al contrario, gli Intel Core i5-12500H e i7-12700H hanno delle configurazioni composte rispettivamente da 8 E-Core e 4 P-Core e da 8 E-Core e 6 P-Core, ovvero esattamente le stesse degli Intel Core i5-13500H e 13700H di nuova generazione. Niente raddoppio del core count, dunque. Non è chiaro se questa scelta sia dovuta a ragioni di risparmio energetico né se verrà estesa alle altre eventuali aggiunte della lineup Intel Raptor Lake per laptop.

In termini di prestazioni, dobbiamo dunque aspettarci che in mobilità il salto tra Alder Lake e Raptor Lake sarà irrisorio, con delle performance sia in Single-Core che in Multi-Core pressoché identiche tra una generazione e l'altra. Ovviamente, le CPU di nuova generazione godranno di una frequenza di clock più elevata e di un'architettura più avanzata: dei miglioramenti di performance ci saranno, ma saranno molto più ridotti del previsto.