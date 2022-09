Intel Raptor Lake, modello 'T' a basso consumo potente quanto il 12600K

Dopo aver scoperto la possibile lineup di lancio di Intel Raptor Lake, la tredicesima generazione del team blu continua a tenere banco con leak e indiscrezioni sul merito, tra performance e, ovviamente, i dovuti paragoni con Alder Lake.

La seconda generazione di processori con architettura ibrida, infatti, punta a migliorare sia sul fronte delle prestazioni che dell'efficienza energetica. A distanza di un mese dalla presunta presentazione, quindi, è arrivato il momento di prendersi la scena anche per i modelli meno chiacchierati finora, come l'i7-13700T a 35W.

Questa CPU a basso consumo dovrebbe essere strutturata a 16 Core e 24 Thread ed è apparsa in alcuni punteggi su Geekbench, che ne mostrano il possibile potenziale.

Con un clock di base di appena 1,4 GHz, l'i7 T è in grado di ottenere 8925 e 11564 punti, rispettivamente in single e multi core sulla nota piattaforma di benchmark sintetici. Si tratta di punteggi molto interessanti, che lo mettono in piena competizione con il 12600K e con il Ryzen 7 5800X, con quest'ultimo indietro rispetto ai primi due.

Nel frattempo, ricordiamo che nelle ultime ore sono arrivate conferme sull'imminente lancio della GPU top di gamma Intel ARC A770, proposta flagship della prima generazione di schede video da gaming di Intel.