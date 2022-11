Intel Raptor Lake per notebook: avvistato il potente i7-13700HX a 5 GHz

Dopo aver scoperto la probabile lineup completa di Intel Raptor Lake, si torna a parlare della seconda generazione di CPU Intel ad architettura ibrida per via di importanti novità sul fronte notebook e, in particolare, in merito all'avvistamento di uno dei pezzi più attesi del lotto.

A finire sotto ai riflettori è stato l'Intel Core i7-13700HX, ammesso che sia questo il suo nome commerciale una volta sugli scaffali. Il modello, avvistato nel database di Geekbench, è apparso a bordo di un sistema Lenovo con piattaforma dedicata, probabilmente un modello da gaming, poiché dotato di una configurazione piuttosto spinta e composta dal suddetto processore affiancato dalla RTX 3070 Ti di NVIDIA, oltre che da 16 GB di memoria RAM non meglio identificata.

Il processore viene descritto come dotato di 16 Core e 24 Thread, pertanto la sua configurazione ibrida dovrebbe prevedere 8 Core ad alte prestazioni e altrettanti E-Core, il tutto a una frequenza operativa di base di 2,10 GHz e massima di ben 5,0 GHz.

Un'interessante curiosità deriva proprio dalla scelta di un processore grafico di "vecchia" generazione, che denoterebbe la volontà di Lenovo, e probabilmente anche degli altri partner di Intel, di non voler attendere la presentazione dei primi modelli Mobility dotati di architettura Ada, il cui appuntamento è tradizionalmente fissato per il CES successivo alla presentazione autunnale delle prime schede desktop, quindi in questo caso a gennaio del prossimo anno, sul palco del CES 2023, dove AMD ha già confermato la sua presenza e si attende quella di NVIDIA.

Le performance del modello mostrano 1.866 punti in Single-Core e 15.181 in Multi-Core su Geekbench 5.4.5, inferiore soltanto agli i9 della medesima generazione.