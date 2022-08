Intel Raptor Lake, le nuove schede madri supporteranno RAM ancora più veloci

Manca ormai una manciata di ore alla data di presentazione dei Ryzen 7000. La risposta di AMD all'architettura ibrida di Intel sarà sempre monolitica, ma accompagnata da un cambio storico di piattaforma, socket e interfaccia.

In tutto ciò, non ci eravamo certamente dimenticati di Intel, in procinto di annunciare la sua tredicesima generazione di processori Intel Core e seconda a Core eterogenei. La prima evoluzione di Alder Lake sarà perfettamente compatibile con le piattaforme attualmente in commercio, tra cui la Z690, ma sarà ugualmente accompagnata da una famiglia di chipset sviluppati ad hoc, vale a dire la Serie 700.

Anche in questo caso ai vertici troveremo il chipset Z790 e tra le novità ci dovrebbe essere il supporto esteso per le memorie, finora limitato a DDR5-4800 e che nel prossimo futuro dovrebbe passare finalmente a DDR5-6800.

La notizia arriva direttamente da documentazione riservata di MSI, pubblicata da Videocardz, ma trattandosi di un leak sarà tutto da confermare.

Inoltre, verrà ampliato il supporto anche per le memorie di precedente generazione, vale a dire fino alle DDR4-5333, suggerendo indirettamente che anche queste schede arriveranno sul mercato con possibile retrocompatibilità.

Nell'attesa, ricordiamo che nelle ultime settimane abbiamo assistito a un'ondata di leak senza precedenti, che hanno portato finalmente a posare gli occhi sulle caratteristiche di tutta la lineup Raptor Lake.