Intel Raptor Lake: i prezzi compaiono online, aumenti del 15% su tutta la lineup

Le specifiche tecniche delle CPU Intel Raptor Lake sono trapelate in rete solo pochi giorni fa, sollevando l'alone di mistero che ancora ricopriva la nuova lineup di processori Intel. Oggi, invece, un rivenditore canadese sembra aver pubblicato i prezzi di quasi tutte le CPU Raptor Lake della casa di Santa Clara.

I listing delle CPU sono stati riportati su Twitter dall'utente momomo_US e sembrano riferirsi in particolare agli Intel Core i9-13900K, i9-13900KF, i7-13700K, i7-13700KF, i5-13600K e i5 13600KF. Non ci sono invece notizie circa le CPU di fascia più bassa, che probabilmente potrebbero arrivare sul mercato solo qualche settimana dopo rispetto ai processori pensati per prestazioni più elevate.

Prima di vedere i prezzi nel loro insieme, vale la pena soffermarsi sul fatto che Intel sembra aver alzato il MSRP delle sue CPU del 15% circa rispetto ai processori Alder Lake di dodicesima generazione. In altre parole, se desiderate una CPU next-gen dovrete sborsare qualche decina di Euro in più rispetto a quanto originariamente previsto. In effetti, già a luglio era arrivata la conferma del fatto che Intel avrebbe aumentato i prezzi dei suoi processori a causa dell'aumento dell'inflazione su scala globale.

Ad ogni modo, i prezzi delle CPU Raptor Lake sono i seguenti:

Intel Core i9-13900K: 940,99 Dollari Canadesi (728 Euro circa)

(728 Euro circa) Intel Core i9-13900KF: 900,99 Dollari Canadesi (697 Euro circa)

Intel Core i7-13700K: 662,99 Dollari Canadesi (513 Euro circa)

Intel Core i7-13700KF: 625,99 Dollari Canadesi (484 Euro circa)

Intel Core i5-13600K: 460,99 Dollari Canadesi (356 Euro circa)

(356 Euro circa) Intel Core i5-13600KF: 423,99 Dollari Canadesi (328 Euro circa)

Come sempre, le varianti KF dei processori costano meno delle corrispondenti versioni K per via della mancanza della iGPU. Nel caso di questa generazione di CPU Intel, l'acquisto di un processore della linea KF potrebbe persino essere consigliato per i videogiocatori: la iGPU può infatti facilmente essere sostituita dalla scheda grafica standalone presente nella build, mentre lo spazio guadagnato sul die dovrebbegarantire una migliore dissipazione del calore dal processore stesso.