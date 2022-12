Intel Raptor Lake, prezzi più 'umani' per le schede madri? Ecco le foto delle B760

A settembre 2022, Intel ha presentato Raptor Lake, la sua seconda generazione di CPU con architettura ibrida che ha ulteriormente affinato performance ed efficienza su Alder Lake, purtroppo con schede madri non abbordabili per tutti.

Se c'è una grande differenza tra questa e la scorsa generazione, infatti, è proprio nei prezzi delle piattaforme per poter entrare nella famiglia Raptor Lake. Per fortuna, molti utenti hanno potuto beneficiare della retrocompatibilità di queste CPU con i chipset Intel Serie 600, ma le cose potrebbero cambiare molto presto.

A distanza di un paio di settimane dal CES 2023 di Las Vegas e, quindi, con tempistiche a dir poco sospette, in rete sono apparse le immagini di alcune schede madri Gigabyte e MSI con chipset B760.

Chiaramente quello relativo al lancio di una piattaforma dedicata alla fascia media è un passaggio obbligato, anche se, vista l'impennata di prezzi subita dalle primissime schede con Intel Z790, è plausibile che pure con il nuovo chipset non ci sarà troppo da festeggiare per chi intende costruire una build ex novo.

Le schede che vedrete in calce sono le Gigabyte MicroATX B760M GamingX AX DDR4 e la B760M-A WiFi DDR4. Per MSI, invece, i modelli sono tre, ovvero la B760 MAG Tomahawk DDR5, la Pro B760P WiFi DDR4 e la Pro B790M-A WiFi DDR4.

Il lancio della nuova piattaforma dovrebbe avvenire contestualmente agli altri annunci di Intel sul palco di Las Vegas durante i primi giorni di gennaio 2023, mentre i partner dovrebbero mostrare ufficialmente le loro soluzioni in rapida successione. Se siete in vena di bilanci, invece, ecco le nostre build ASUS con CPU Intel per il 2022: c'è anche Alder Lake.