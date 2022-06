Intel Raptor Lake, prime CPU già in vendita: l'i9-13900K compare sul mercato nero

Solo pochi giorni fa, è arrivato sul web un confronto tra Intel Core i9-13900 e i9-12900K, che ci ha permesso di valutare il miglioramento prestazionale tra una generazione di processori Intel e l'altra. Oggi, però, scopriamo che alcuni Intel Core i9-13900K sarebbero già in vendita sul mercato nero.

A riportare la notizia è un report di VideoCardZ, che spiega che un rivenditore cinese sarebbe riuscito a mettere le mani su alcuni prototipi ingegneristici dell'Intel Core i9-13900K, rivendendoli online ad alcuni clienti. L'articolo conferma che i prototipi presentano 8 P-Core e 16 E-Core in totale, per un totale di 24 Core e 32 Thread. Il prezzo di vendita del prototipo è di circa 410 Euro.

Il listing della CPU conferma dunque la configurazione hardware del processore Intel di tredicesima generazione, anche nota come Raptor Lake, avvalorando i rumor secondo cui la nuova ondata di CPU garantirà un numero doppio di E-Core rispetto all'architettura Alder Lake e una frequenza di clock per ciascun Core molto più elevata rispetto ai processori di dodicesima generazione.

Era comunque noto già da tempo che dei prototipi dell'Intel Core i9-13900 fossero in commercio sul mercato nero, come mostrano i numerosi benchmark della CPU Intel di fascia alta delle ultime settimane. Tuttavia, la conferma di VideoCardZ è un altro importante indizio circa l'imminente arrivo delle CPU di nuova generazione sul mercato.

Stando agli ultimi rumor, i processori dovrebbe arrivare ad una frequenza di clock di 6,0 GHz prima dell'overclock, grazie in particolare ai P-Core Raptor Cove, che sostituiranno i P-Core Golden Cove delle CPU Alder Lake. Al momento, comunque, non abbiamo una data d'uscita ufficiale per i processori Intel di nuova generazione, il cui debutto, però, potrebbe essere fissato per il terzo o il quarto trimestre del 2022.