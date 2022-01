Intel Raptor Lake: sono queste le prime specifiche dell'Intel Core i9-13900K?

Abbiamo visto il primo benchmark di una CPU Intel Raptor Lake di tredicesima generazione a inizio dicembre, su BAPCo. Dal benchmark sappiamo che la CPU testata aveva ben 24 Core: proprio su questa CPU, oggi, sono emerse diverse nuove informazioni grazie ad un bootlog apparso sul portale Coelacanth Dream.

In particolare, il bootlog si riferisce ad un prototipo di CPU Raptor Lake di 13° Generazione: con ogni probabilità, vista la configurazione dei suoi core, si tratta del processore Raptor Lake di fascia più alta, ovvero l'Intel Core i9-13900K, ammesso che Intel non cambi la nomenclatura delle sue CPU per il prossimo anno.

Dal bootlog sappiamo che la CPU possiede 24 Core e 32 Thread, di cui 8 Performance Core (P) e ben 16 Efficiency Core (E): il numero di Efficiency Core, in particolare è addirittura doppio di quello dell'Intel Core i9-12900K. Ciò avvalora un leak di qualche mese fa, secondo cui le CPU Intel Raptor Lake avranno più Core e consumeranno meno dei processori Alder Lake.

Dal bootlog emerge che la velocità di clock della CPU è di 1.8 GHz: si tratta ovviamente di una velocità bassissima, ma ciò non deve spaventare, poiché ci troviamo certamente di fronte ad un test svolto su una CPU ad uno stadio embrionale, il che giustifica la bassa frequenza di clock.

Al CES 2022, il Vicepresidente di Intel Gregory Bryant ha confermato che le CPU Raptor Lake arriveranno nel 2022, e che la loro produzione è perfettamente in linea con quanto programmato dall'azienda di Santa Clara. Tuttavia, Intel non ha specificato alcuna finestra di lancio più precisa di un generico "2022": considerato che i processori AMD Ryzen 7000 con architettura Zen 4 arriveranno nel terzo o nel quarto trimestre del 2022, non è irragionevole pensare che anche Intel possa lanciare le proprie CPU nello stesso periodo.