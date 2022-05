Intel Raptor Lake e RAM DDR5: confermato il supporto nativo ai 5200 MHz

Dopo aver scoperto la finestra d'uscita delle CPU Intel Raptor Lake, arrivano oggi nuove indiscrezioni sulle specifiche tecniche dei processori di nuova generazione di Intel. Nello specifico, nelle scorse abbiamo scoperto che le CPU Raptor Lake supporteranno le RAM DDR5-5200 in maniera nativa.

Il leak arriva dall'insider Momomo_US, che ha riportato su Twitter la tabella delle specifiche tecniche di una scheda madre Thin Mini-ITX LGA1700. La tabella sembra indicare che le nuove CPU Intel supporteranno i moduli RAM DDR5-5200 di default, segnando un miglioramento rispetto alle CPU Alder Lake di dodicesima generazione, che supportavano solo le RAM DDR5-4800.

Il passaggio dalle DDR5-4800 alle DDR5-5200 è un cambiamento ridotto ma comunque importante per le nuove CPU Raptor Lake, che a detta della stessa Intel si focalizzeranno sul miglioramento dei dettagli dei processori Alder Lake, senza stravolgerne l'architettura di base. All'atto pratico, il supporto per le nuove RAM significa che queste potranno essere installate di default senza passare per passaggi ulteriori come l'overclock.

Al momento, riporta Tom's Hardware, non è comunque detto che le RAM DDR5 garantiscano prestazioni nettamente migliori delle memorie DDR4, dal momento che lo scarto netto tra i due tipi di RAM sembra essere piuttosto ridotto. Tuttavia, per chi desidera una build allo stato dell'arte il passaggio alle RAM di nuova generazione è assolutamente consigliato. In generale, poi, la differenza tra lo standard DDR5-4800 e il DDR5-5200 sembra essere minimo, con un miglioramento dell'1% in termini prestazionali.

Resta invece ancora da capire se le CPU Raptor Lake resteranno compatibili con le RAM DDR4, oltre che con le memorie DDR5: in tal senso, AMD ha già annunciato che i processori Ryzen 7000 funzioneranno solo con RAM DDR5, ma Intel sembra essere decisamente più restia nei confronti del salto verso la nuova generazione, che potrebbe slittare al prossimo anno.