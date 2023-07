Intel Raptor Lake Refresh e Arrow Lake, leakate le performance: il 'salto' si sente?

Ormai gli Intel Core Raptor Lake Refresh sono in arrivo: con un lancio previsto nel corso dell'autunno, della nuova lineup di processori del Team Blu sappiamo ormai quasi tutto. Ad eccezione delle performance, ovviamente: solo oggi, infatti, i primi dati sulle prestazioni di Raptor Lake Refresh (e di Arrow Lake!) sono comparsi sul web.

A pubblicare le informazioni è l'affidabile portale tedesco Igor's Lab, che avrebbe ottenuto alcuni documenti interni di Intel che mostrano le previsioni di performance delle nuove CPU del Team Blu per il 2023 e per il 2024. Come sempre, vi ricordiamo di prendere tutti i dati e le informazioni con le pinze, trattandosi di numeri indicativi e certamente non definitivi.

Per la sua comparazione, Intel ha usato un Intel Core i9-13900K di attuale generazione, insieme a due CPU Raptor Lake Refresh e una CPU Arrow Lake, tutte accomunate dalla medesima architettura, basata su 8 P-Core, 16 E-Core e un VPU Core. Il TDP delle CPU è stato limitato a 253 W per le componenti Raptor Lake e a 250 W per le parti Arrow Lake. All'Intel Core i9-13900K è stato assegnato un valore comparativo pari a 1,00 (o 100%), mentre le prestazioni delle altre CPU sono espresse a confronto con quest'ultima.

Ebbene, pare che Raptor Lake Refresh supererà dell'1-3% l'architettura di attuale generazione. Si tratta di un dato in linea con le aspettative, trattandosi di un semplice refresh delle medesime CPU lanciate lo scorso anno: quest'anno, infatti, la novità assoluta sarà Meteor Lake, la vera architettura per processori Intel di quattordicesima generazione, la quale però resterà limitata al settore laptop.

Al contempo, pare che Raptor Lake Refresh non supererà i 6 GHz di frequenza, salvo nel caso di una (improbabile, secondo Igor's Lab) CPU di fascia alta della linea KS, che potrebbe al più arrivare a 6,2 GHz di clock. Al contempo, la grafica integrata nelle CPU resterà una Intel UHD Graphics di serie 700, con 32 EU e un clock massimo di 1,65 GHz, lo stesso della iGPU di attuale generazione.

Arrow Lake, invece, garantirà aumenti prestazionali tra il 3 e il 21% rispetto a Raptor Lake "base", con incrementi particolarmente marcati nel caso dei carichi di lavoro in Multi-Core. L'aumento dovrebbe essere ancora più importante nel settore IA, per il quale Arrow Lake supporterà le istruzioni AVX-VNNI-INT16, SHA512, SM3 e SM4.

La vera "star" della generazione Arrow Lake, però, sarà la iGPU integrata, con aumenti del 220-240% rispetto alla grafica integrata di Raptor Lake. Ciò dipende essenzialmente dal fatto che Arrow Lake porterà su desktop l'architettura a tile ideata da Intel per Meteor Lake: le CPU desktop in arrivo nel 2024, dunque, non avranno più una grafica Intel UHD, ma una iGPU Xe-LPG basata sull'architettura Arc Alchemist.

Infine, i dati ci spiegano che Raptor Lake Refresh manterrà lo stesso socket delle CPU current-gen, l'LGA1700, perciò risulterà compatibile con le schede madri che supportano Raptor Lake "base". Arrow Lake, invece, passerà al socket LGA1851, che avrà il 9% in più di pin della piattaforma di attuale generazione.