Intel Raptor Lake Refresh, le CPU annunciate al CES sono una delusione? I primi benchmark

Durante il CES di Las Vegas, Intel ha lanciato le sue nuove CPU per desktop e laptop delle linee Raptor Lake Refresh e Meteor Lake. I primi processori sono ormai finiti nelle mani della stampa e, a quanto pare, le loro performance non sono affatto incredibili come pensavamo. Ecco i risultati dei primi benchmark!

I colleghi di NotebookCheck hanno testato l'Intel Core i9-14900HX, la CPU mobile top di gamma della linea Raptor Lake Refresh. La build usata per il test è stata un laptop XMG Neo 17 2024 di Schenker: la CPU presenta una configurazione a 24 Core (con 8 P-Core e 16 E-Core) e un clock in turbo pari a 5,80 GHz. La RAM del laptop è da 32 GB di memoria DDR5-5600, mentre la GPU è una RTX 4090 Laptop: un top di gamma senza se e senza ma, insomma.

Nei test di Cinebench R23, però, sembra che l'Intel Core i9-14900HX se la cavi peggio del previsto, specie in Multi-Core. I risultati in Single-Core del processore sono ottimi, anche se non si scostano di tanto né rispetto al principale rivale - l'AMD Ryzen 9 7945HX - né rispetto all'Intel i9-13980HX di scorsa generazione. Nello specifico, la CPU arriva a 2.232 punti in Single-Core, il 13% in più della proposta di AMD e solo il 6% in più del chip Intel di tredicesima generazione.

In Multi-Core, i dati sono persino peggiori, dal momento che diverse CPU di AMD e della stessa Intel superano il Core i9-14900HX in termini di punteggio. Nello specifico, l'Intel Core i9-14900HX viene superato sia dall'Intel Core i9-13950HX (+7%) che dall'Intel Core i9-13980HX, ma anche dai Ryzen 9 7945HX e 7945HX3D.

Anche su altri benchmark, come 3D Mark TimeSpy, il Core i9-14900HX è stato sconfitto dal predecessore, il Core i9-13980HX, che lo ha superato del 2% circa. In questo caso, però, la CPU di nuova generazione ha battuto sia l'Intel Core i9-13950HX che l'AMD Ryzen 9 7945HX. Anche nei due giochi testati da NotebookCheck, Shadow of the Tomb Raider e The Witcher 3, le CPU di scorsa generazione superano quella appena rilasciata.