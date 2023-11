Intel Raptor Lake Refresh: le CPU non-K arrivano al CES? Sono già in vendita in Cina!

Neanche il tempo di vedere le specifiche dell'Intel Core i9-14900KS, che già si svelano una serie di altre CPU del Team Blu. A questo giro, in particolare, gli Intel Core "non-K" con architettura Raptor Lake Refresh sono addirittura finiti in vendita in Cina, diverse settimane prima del loro rilascio in tutto il mondo.

Stando a quanto riporta WCCFTech, gli Intel Core "non-K" di quattordicesima generazione arriveranno sul mercato solo a gennaio 2024, ma sarebbero già finiti in vendita in Cina dopo che alcuni partner del Team Blu non avrebbero rispettato gli NDA con la compagnia di Santa Clara. In ogni caso, la vendita delle CPU in Cina dimostra che queste ultime sono ormai ad uno stadio di sviluppo molto avanzato: il lancio delle CPU Intel Raptor Lake Refresh di serie K, d'altro canto, risale ad ottobre 2023.

Come spiega ComputerBase, la piattaforma cinese Goofish ha messo in vendita ben tre nuove CPU della linea Raptor Lake Refresh. Queste ultime sono l'Intel Core i5-14400F, l'Intel Core i5-14500T e l'Intel Core i5-14400. Le immagini riportate da ComputerBase mostrano che le tre CPU sono dei Qualification Samples, dunque non si tratta delle versioni definitive dei processori.

Tutte e tre le CPU costano tra i 200 e i 250 Euro (ovvero tra i 1.500 e i 1.900 Yuan cinesi): in linea di massima, si tratta di processori identici ai corrispettivi di scorsa generazione ma con un boost di 200 MHz della frequenza di clock. Anche i prezzi sono pressoché identici a quelli delle controparti last-gen, che con ogni probabilità verranno sostituite dagli Intel Core di 14° generazione una volta che questi ultimi arriveranno sul mercato.

Infine, sempre WCCFTech ricorda che, negli scorsi giorni, anche l'Intel Core i3-14100 è stato listato su Goofish. Considerato che le prime CPU di nuova generazione di Intel stanno iniziando a fare capolino sul mercato, possiamo aspettarci che la loro ufficializzazione non sia troppo lontana: la data più papabile, a questo punto, è quella del CES 2024, che si terrà tra il 9 e il 12 gennaio.