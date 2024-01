Intel Raptor Lake Refresh, l'i9-14900KS spunta online: lancio al CES?

Alle 2:00 di notte del 10 gennaio, Intel terrà la sua conferenza al CES di Las Vegas. Nel corso dell'evento, la compagnia tornerà a parlare delle CPU Meteor Lake e dei PC per l'IA, ma dovrebbe esserci spazio anche per le nuove CPU desktop Raptor Lake Refresh. Il processore top di gamma, infatti, si è appena mostrato in una foto "rubata".

L'immagine è stata pubblicata su X dal leaker HXL, che però spiega che non si tratta di farina del suo sacco: la fotografia, infatti, arriverebbe dal social network cinese QQ, mentre diverse parti della CPU sono state oscurate, presumibilmente per evitare che Intel risalga al leaker guardando ai numeri seriali del processore. Per questo, lo stesso HXL ha scritto che "non so se si tratti di un fake o meno o se ci sarà un lancio" del processore.

Ovviamente, la fotografia ritrae un Intel Core i9-14900KS, la CPU top di gamma della linea KS di processori Raptor Lake Refresh. In linea puramente teorica, la CPU dovrebbe avere una configurazione a 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread, nonché una frequenza massima fino a 6,20 GHz in boost sui P-Core. La Cache totale dovrebbe invece essere pari a 68 MB, di cui 32 di memoria L2 e 36 di memoria L3. Consumi e prezzo della componente sono sconosciuti, ma potrebbero essere appena superiori a quelli dell'Intel Core i9-14900K (se volete saperne di più, potete dare un'occhiata alla nostra recensione dell'Intel Core i9-14900K, uscita nel mese di ottobre).

Difficile dire se il leak sia vero o falso, comunque. Secondo le analisi dell'immagine effettuate dai colleghi di Tom's Hardware, le possibilità che si tratti di un fake ci sono, ma un lancio degli Intel Core Raptor Lake Refresh della linea KS al CES di Las Vegas sembra più che probabile, visto anche il trend degli ultimi anni. In parallelo, pare che anche le CPU Intel Raptor Lake Refresh non-K arriveranno al CES, dopo essere state messe in commercio in sordina in Cina già a fine novembre.