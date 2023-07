Intel Raptor Lake Refresh, è questa la lineup di lancio? Aumentano i Core su i5 e i7

Dopo aver scoperto la finestra d'uscita delle CPU Raptor Lake Refresh di Intel, arriva oggi un'altra importante indiscrezione sui processori di nuova generazione del Team Blu. Nello specifico, sono comparse in rete le specifiche di ben sette CPU Raptor Lake Refresh in uscita nei prossimi mesi.

Le specifiche sono state riportate dal canale YouTube RedGamingTech, che ha spiegato che Raptor Lake Refresh arriverà sia su desktop che su laptop (e non solo su desktop, come inizialmente previsto da alcuni insider), che supporterà ancora la piattaforma LGA 1700 e che verrà lanciata nelle classiche varianti "K", "F", "S" e "HX" (quest'ultima unicamente su mobile), oltre ovviamente alla linea numerata "liscia".

In totale, RedGamingTech ha diffuso il Core Count di sette CPU Raptor Lake Refresh di Intel, che sono le seguenti:

Intel Core i9-14900/K/F: 8 P-Core e 16 E-Core

Intel Core i7-14700/K/F: 8 P-Core e 12 E-Core

Intel Core i5-14600/K/F: 8 P-Core e 8 E-Core

Intel Core i5-14500: 6 P-Core e 8 E-Core

Intel Core i5-14400/F: 6 P-Core e 8 E-Core

Intel Core i3-14300: 6 P-Core

Intel Core i3-14100/F: 6 P-Core

Le specifiche mostrano un netto aumento del Core Count sulla fascia media a confronto con Raptor Lake, specie sugli i5 e sugli i7, che passando rispettivamente da un massimo di 14 Core a uno di 16 Core e da un massimo di 16 Core a uno di 20 Core. Resta invece invariato il numero di Core degli i9, che tocca i 24 totali, mentre gli i3 salgono da 4 Core a 6 Core complessivi.

Accanto all'aumento numero dei Core, comunque, le CPU Raptor Lake Refresh dovrebbero anche avere delle frequenze riviste al rialzo, fino a 6,0 GHz in boost nei casi più performanti, pur continuando ad utilizzare il nodo produttivo Intel 7 e la medesima architettura Raptor Cove per i P-Core e Gracemont per gli E-Core. Il cambio di processo produttivo e di architettura dei Core avverrà invece con le CPU mobile Intel Meteor Lake, anch'esse in arrivo entro fine 2023.