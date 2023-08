Intel Raptor Lake Refresh: maxi-leak da MSI, ecco specifiche e prestazioni!

Abbiamo già visto i primi benchmark degli Intel Core i9-14900K e i7-14700K, ma finora sulle due CPU Intel di nuova generazione (e sulla linea Raptor Lake Refresh tutta, a dir la verità) non si è saputo molto. Le cose cambiano oggi, dal momento che, per errore, MSI ha leakato l'intera linea di processori Intel di nuova generazione.

Il leak arriva dal canale YouTube di MSI, sul quale sono stati diffusi e poi immediatamente cancellati dei contenuti sotto NDA per le CPU Intel con architettura Raptor Lake Refresh. Sfortunatamente per il Team Blu e il suo partner taiwanese, testate come WCCFTech hanno immediatamente salvato e diffuso le immagini comparse online.

Innanzitutto, i documenti leakati svelano che Raptor Lake Refresh sarà la 14esima generazione di CPU del Team Blu (il che significa che, con ogni probabilità, le CPU Meteor Lake saranno la 15esima generazione di processori Intel). Come previsto da diversi insider, tra Raptor Lake e Raptor Lake Refresh non ci saranno cambiamenti in termini di architettura, mentre entrambe le generazioni di CPU sono state realizzate utilizzando il nodo Intel 7 a 10 nm.

MSI, inoltre, riporta che Raptor Lake Refresh sarà il 3% più veloce di Raptor Lake "base", almeno confrontando ogni CPU della lineup con il corrispettivo di attuale generazione. Unica eccezione sarà l'Intel Core i7-14700K, che già dai primi benchmark segnala un incremento prestazionale tra il 15% e il 20% rispetto all'i7-13700K: secondo MSI, in media, l'aumento di performance sarà del 17% rispetto al chip lanciato a fine 2022 e sarà garantito da un aumento del numero di E-Core, che passeranno da 8 a 12.

Inoltre, MSI conferma l'Intel Core i5-14600K e l'i9-14900K, che però manterranno lo stesso numero di Core dei corrispettivi current-gen, attestandosi rispettivamente sui 6 P-Core + 8 E-Core e sugli 8 P-Core + 16 E-Core. Tuttavia, queste CPU dovrebbero ricevere un leggero aumento della frequenza di clock, che arriverà a 6,0 GHz già di fabbrica, garantendo così un aumento prestazionale del 3% circa rispetto alle controparti già sul mercato.

In parallelo, diversi partner di Intel (tra cui ovviamente MSI) lanceranno una nuova generazione di schede madri, che presenteranno la compatibilità con il Wi-Fi 7, il Bluetooth 5.4 e le memorie RAM DDR5 ad alte frequenze. In più, queste ultime dovrebbero anche supportare delle CPU con consumi molto più alti di quelli attuali, fino a 300 W.