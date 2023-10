Intel Raptor Lake Refresh, è questo il prezzo del 'best buy' i5-14600K?

Già da tempo si parla di possibili rincari per le CPU Intel Raptor Lake Refresh, con prezzi maggiorati ma sostanzialmente in linea con il boost prestazionale. In attesa di scoprire quanto peserà questa differenza sul campo, in rete sono apparsi i primi prezzi europei.

A fare la voce grossa, stavolta, è stato un retailer spagnolo, Coolmod, che nel suo store si è lasciato sfuggire i prezzi di alcune delle nuove CPU Refresh di Intel, non solo rivelando il prezzo ma confermando in qualche modo anche alcune delle loro specifiche.

I modelli listati nel negozio online spagnolo sono i seguenti:

Intel Core i9-14900K 6.0GHz Socket 1700 Boxed (BX8071514900K): €799.96

Intel Core i9-14900KF 6.0GHz Socket 1700 Boxed (BX8071514900KF): €779.95

Intel Core i5-14600K 5.3GHz Socket 1700 Boxed (BX8071514600K): €429.95

Intel Core i5-14600KF 5.3GHz Socket 1700 Boxed (BX8071514600KF): €389.95

Qualora confermati, questi prezzi sarebbero un segnale più che evidente dei rincari gen over gen, con un i5 più costoso del predecessore sia nella variante K che nel modello KF. Tenendo in considerazione i prezzi del medesimo store, i nuovi 15-14600 sono più cari rispettivamente di 88 e 70 euro.

Discorso simile per l'i9-14900K, che dovrebbe costare 160 euro in più del 13900K, mentre la variante KF potrebbe arrivare addirittura a 190 euro in più.

Ecco, intanto, le specifiche di Raptor Lake Refresh leakate da Intel Giappone.