Intel Raptor Lake Refresh, il prezzo è giusto? Rincari in linea con le performance

I prezzi delle CPU Raptor Lake Refresh leakati a fine agosto avevano lasciato l'amaro in bocca alla fanbase del Team Blu, a causa di un rincaro del 15% a fronte di un aumento prestazionale inferiore al 5%. Tuttavia, le cose non starebbero così: un nuovo leak sui prezzi di Raptor Lake Refresh, infatti, suggerisce degli aumenti di prezzo minimi.

Il leaker momomo_US, infatti, ha svelato che il rivenditore PC Canada ha pubblicato le pagine prodotto delle CPU Raptor Lake sul suo sito web. Queste ultime si riferiscono alle varianti K e KF degli Intel Core i9-14900, i7-14700 e i5-14600, che saranno peraltro le sei CPU Raptor Lake Refresh disponibili al lancio, verso la fine di ottobre.

I prezzi delle sei CPU di quattordicesima generazione, in particolare, sono i seguenti (in Dollari canadesi):

Intel Core i9-14900K: 833,99 Dollari (contro gli 808,99 Dollari dell'Intel Core i9-13900K)

(contro gli 808,99 Dollari dell'Intel Core i9-13900K) Intel Core i9-14900KF: 795,99 Dollari (contro i 775,99 Dollari dell'Intel Core i9.13900KF)

Intel Core i7-14700K: 597,99 Dollari (contro i 583,99 Dollari dell'Intel Core i7-13700K)

(contro i 583,99 Dollari dell'Intel Core i7-13700K) Intel Core i7-14700KF: 559,99 Dollari (contro i 538,99 Dollari dell'Intel Core i7-13700KF)

Intel Core i5-14600K: 453,99 Dollari (contro i 436,99 Dollari dell'Intel Core i5-13600K)

Intel Core i5-14600KF: 415,99 Dollari (contro i 402,99 Dollari dell'Intel Core i5-13600KF)

Per fare un ulteriore confronto, l'Intel Core i9-13900KS costava 979,99 Dollari canadesi al lancio: stiamo parlando di circa 140 Dollari in più dell'i9-14900K, che però dovrebbe offrire delle performance del tutto simili a quest'ultimo (almeno stando ai benchmark dell'Intel Core i9-14900K comparsi online di recente).

In termini percentuali, quello riportato è un sovrapprezzo compreso tra il 2% e il 4% rispetto alle CPU di scorsa generazione, tutto sommato in linea con gli aumenti prestazionali previsti nel salto tra Raptor Lake e Raptor Lake Refresh, che dovrebbero assestarsi tra il 3% e il 6% (con l'eccezione dell'Intel Core i7-14700K, che avrà due E-Core in più del predecessore).