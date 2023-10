Intel Raptor Lake Refresh da record: l'i9-14900KF sfiora i 9,1 GHz in overclock!

Sono passati solo due giorni dal reveal delle CPU Intel Raptor Lake Refresh, che ora si preparano ad arrivare sul mercato dei PC da gaming (e non solo). A meno di 48 ore dall'annuncio, però, l'Intel Core i9-14900KF è già da record, raggiungendo una frequenza di clock davvero senza precedenti.

Se avete letto la nostra recensione degli Intel Core i9-14900K e i5-14600K, saprete certamente che le nuove CPU del Team Blu superano le aspettative in termini di performance e di consumi. Tuttavia, nessuno si sarebbe mai immaginato ciò che il Team di SkatterBencher (gli overclocker ufficiali di ASUS) è riuscito a fare in sole 48 ore: portare l'Intel Core i9-14900KF a 9,0 GHz in overclock.

Il risultato è stato documentato in un video, che trovate anche in cima a questa notizia: per gli amanti dei numeri, la CPU top di gamma di Intel ha raggiunto i 9.043,92 MHz, poco meno di 9,1 GHz, in un test sul singolo P-Core e con una build appositamente costruita, oltre che raffreddata con elio liquido. Uno sforzo che è valso a SkatterBencher un record mondiale, superando il precedente primato di 35,1 MHz.

Per la verità, siamo convinti che l'Intel Core i9-14900KF possa superare i 9,1 GHz: storicamente, infatti, il lancio di una nuova generazione di CPU porta ad un buzz enorme nella comunità degli overclocker, perciò possiamo aspettarci che qualcuno (forse gli stessi SkatterBencher) riesca a superare l'attuale record, arrivando a frequenze ancora più mostruose. D'altro canto, il precedente record mondiale era detenuto dall'Intel Core i9-13900KF ed è stato raggiunto a dicembre 2022, a più di due mesi dal lancio della CPU di tredicesima generazione di Intel. Peraltro, anche il precedente record era di SkatterBencher.

Se siete curiosi di sapere quale build sia stata usata dagli overclocker, ASUS ne ha diffuso le specifiche tecniche: accanto all'Intel Core i9-14900KF abbiamo una memoria RAM G.Skill Trident da 16 GB, una scheda madre ASUS ROG Maximus Z790 Apex Encore e un PSU Enermax da 1.200 W. Come abbiamo già spiegato, il raffreddamento prescelto è liquido ad elio, che è più raro e più costoso dell'azoto liquido ma che arriva a temperature fino a -240°C.