Intel Raptor Lake Refresh, forse ci siamo: è questa la data di lancio?

Stando agli ultimi rumor, la linea Raptor Lake Refresh di Intel conterrà 25 CPU in totale: un numero enorme, specie se davvero tutti i processori verranno rilasciati nello stesso periodo. Oggi, finalmente, emergono nuove notizie circa la finestra di uscita delle nuove CPU di Intel: forse abbiamo la data di lancio!

Stando a quanto riporta VideoCardZ, citando delle fonti non meglio precisate, Intel Raptor Lake Refresh arriverà il 17 ottobre nei negozi di tutto il mondo. Nella stessa data, inoltre, le principali testate specializzate in tecnologia potranno pubblicare le proprie recensioni delle CPU di nuova generazione del Team Blu. Il 16 ottobre, invece, verrà sollevato l'embargo sulle pubblicità dei processori next-gen.

La data di lancio delle nuove CPU di Intel cade a circa un mese dall'evento Intel Innovation 2023, durante il quale, secondo le voci di corridoio, la compagnia di Santa Clara annuncerà ufficialmente Raptor Lake Refresh come sua prossima generazione di processori per PC desktop. In altre parole, tra la presentazione ufficiale delle nuove CPU e la loro commercializzazione passeranno poco meno di 30 giorni.

In ogni caso, il 17 ottobre non arriveranno tutte e 25 le CPU leakate negli scorsi giorni. Al contrario, VideoCardZ riporta che il lancio riguarderà solo sei processori, ovvero:

L' Intel Core i9-14900K, con 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core), 32 Thread, TDP pari a 125 W, Smart Cache da 36 MB e frequenza in boost di 6,0 GHz.

(8 P-Core e 16 E-Core), 32 Thread, TDP pari a 125 W, Smart Cache da 36 MB e frequenza in boost di 6,0 GHz. L'Intel Core i9-14900KF, identico al modello precedente ma senza GPU integrata.

L' Intel Core i7-14700K, con 20 Core (8 P-Core e 12 E-Core), 28 Thread, TDP pari a 125 W, Smart Cache da 33 MB e frequenza in boost di 5,60 GHz.

(8 P-Core e 12 E-Core), 28 Thread, TDP pari a 125 W, Smart Cache da 33 MB e frequenza in boost di 5,60 GHz. L'Intel Core i7-14700KF, identico al modello precedente ma senza GPU integrata.

L' Intel Core i5-14600K, con 14 Core (6 P-Core e 8 E-Core), 20 Thread, TDP pari a 125 W, Smart Cache da 24 MB e frequenza in boost di 5,30 GHz.

(6 P-Core e 8 E-Core), 20 Thread, TDP pari a 125 W, Smart Cache da 24 MB e frequenza in boost di 5,30 GHz. L'Intel Core i5-14600KF, identico al modello precedente ma senza GPU integrata.

Vi ricordiamo che la nuova generazione di processori Intel rappresenterà un semplice refresh di Raptor Lake, l'architettura già lanciata sugli Intel Core di tredicesima generazione dello scorso anno. Su queste basi, pari che solo l'Intel Core i7-14700K sarà un "best buy", grazie al suo core count incrementato (da 16 Core a 20 Core).

Infine, secondo VideoCardZ, l'Intel Innovation sarà l'evento in cui Intel presenterà le CPU Meteor Lake per dispositivi mobili e almeno una nuova GPU Intel Arc, forse la misteriosa Intel Arc A580 con GPU ACM-G12 comparsa online nelle scorse settimane. Il lancio internazionale di questi ultimi prodotti, però, potrebbe farsi attendere fino alla fine del 2023, o addirittura fino all'inizio del 2024.