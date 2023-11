Intel Raptor Lake Refresh, spunta l'i9-14900HX e domina alla grande

A settembre 2023, Intel ha presentato Meteor Lake, la sua architettura di nuova generazione dotata di struttura chiplet. A destare l'attenzione dei fan, tuttavia, nelle ultime ore è stato il prossimo top di gamma mobile per Raptor Lake Refresh.

Su laptop, infatti, in attesa di Meteor Lake sarà la quattordicesima generazione a offrire una ventata d'aria fresca a chi cerca macchine animate dalle tecnologie del team blu. Sotto i riflettori, nello specifico, ci è finito il nuovo Intel Core i9-14900HX, quello che per i prossimi mesi dovrebbe essere il top di gamma assoluto della compagnia per il segmento mobile.

Il processore è stato avvistato nel database di Geekbench e, senza troppe sorprese, i suoi punteggi sono stati clamorosi. Con un TDP di 55W, il 14900HX offrirà 24 Core e 32 Thread, con prestazioni che sembrano le migliori attualmente sulla piazza.

Il sistema di prova era un Acer Predator accompagnato da una RTX 4080. I punteggi ottenuti sono stati, rispettivamente, di 2.998 in Single Core e di 17.937 in Multi Core su Geekbench 6.2.1.

Rispetto al 13980HX, si parla di uno scarto tra il 2 e il 4%, ma vale la pena notare che non si tratta della stessa classe di CPU poiché il 13980HX è uscito solo in seconda battuta migliorando frequenze e prestazioni rispetto al 13900HX.