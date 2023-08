Intel Raptor Lake Refresh, spuntano i prezzi delle nuove CPU: sono troppo alti?

Ormai la lineup Intel Raptor Lake refresh è trapelata in ogni sua parte: da qualche giorno sappiamo che la nuova generazione di CPU desktop di Intel comprenderà i Core i9-14900K, i7-14700K e i5-14600K, di cui ormai conosciamo anche le specifiche tecniche. Ma quanto costeranno i processori Raptor Lake Refresh, esattamente?

Stando al leaker Momomo_US, generalmente considerato affidabile per quanto riguarda il mondo di CPU e componenti per PC, la linea Raptor Lake Refresh costerà il 15% in più delle CPU Intel Raptor Lake di tredicesima generazione. Non si tratterà dunque di un aumento di prezzo enorme, ma la cifra fa già discutere, se non altro perché l'aumento prestazionale dei nuovi Intel Core sarà solo del 5% (eccezion fatta per l'Intel Core i7-14700K, che invece garantirà un incremento di performance del 20% rispetto all'i7-13700K).

Basandosi sui prezzi americani delle CPU Raptor Lake Refresh, Momomo_US ha stilato la seguente lista di incrementi nei prezzi delle CPU:

Intel Core i9-14900K: 695 Dollari (contro i 600 Dollari dell'Intel Core i9-13900K);

(contro i 600 Dollari dell'Intel Core i9-13900K); Intel Core i9-14900KF: 660 Dollari (contro i 580 Dollari dell'Intel Core i9-13900KF);

Intel Core i7-14700K: 485 Dollari (contro i 425 Dollari dell'Intel Core i7-13700K);

(contro i 425 Dollari dell'Intel Core i7-13700K); Intel Core i7-14700KF: 470 Dollari (contro i 410 Dollari dell'Intel Core i7-13700KF);

Intel Core i5-14600K: 380 Dollari (contro i 330 Dollari dell'Intel Core i5-13600K);

(contro i 330 Dollari dell'Intel Core i5-13600K); Intel Core i5-14600KF: 345 Dollari (contro i 305 Dollari dell'Intel Core i5-13600KF);

La CPU con l'aumento di prezzo più sostenuto sarà l'Intel Core i9-14900K, che costerà il 15,8% in più dell'Intel Core i9-13900K, avvicinandosi al prezzo di lancio dell'Intel Core i9-13900KS di scorsa generazione. Segue l'Intel Core i9-14900KF, con un prezzo del 13,8% superiore alla controparte di scorsa generazione.

A conti fatti, l'unico processore che sembra "valere" l'aumento del MSRP è l'Intel Core i7-14700K, con un miglioramento prestazionale maggiore rispetto al sovrapprezzo applicato a causa della transizione da una generazione all'altra: grazie all'aumento di 2 E-Core del Core Count della componente, infatti, le sue prestazioni saliranno di una percentuale compresa tra il 17 e il 20%, contro un sovrapprezzo pari al 14,1%.