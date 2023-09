Intel Raptor Lake Refresh, testato il Core i9-14900K: meglio del previsto!

La lineup completa delle CPU Intel Raptor Lake Refresh è comparsa in rete già alcuni giorni fa, in vista di un lancio della nuova generazione di processori desktop fissato per la metà di settembre. Ora, invece, a trapelare è un nuovo benchmark del top di gamma, l'Intel Core i9-14900K, che sembra mostrare dei miglioramenti maggiori del previsto.

Fino ad oggi, siamo stati convinti che solo l'Intel Core i7-14700K avrebbe superato di molto il predecessore, il Core i7-13700K, grazie all'inclusione nel chip di due E-Core aggiuntivi. Invece, l'Intel Core i9-14900K e l'Intel Core i5-14600K dovrebbero mantenere sia lo stesso Core Count che la stessa configurazione di base dei predecessori, unendole a delle frequenze di clock leggermente incrementate rispetto a quelle delle CPU di attuale generazione.

A conti fatti, stando anche ai primi benchmark delle CPU Raptor Lake Refresh, l'Intel Core i7-14700K avrebbe incrementato del 20% le performance del predecessore, mentre le altre due componenti della medesima linea avrebbe migliorato solo del 5% le prestazioni rispetto agli Intel Core i9-13900K e i5-13600K. Fortunatamente, un nuovo benchmark del Core i9-14900K, riportato da WCCFTech, lascia trasparire un incremento prestazionale ben più marcato.

Il test, pubblicato su X dal leaker wxnod, è stato eseguito su CPU-Z, e mostra l'Intel Core i9-14900K arrivare a 978 Punti in Single-Core e a 18.117 Punti in Multi-Core. La CPU ha frequenza pari a 6,0 GHz (la stessa dell'Intel Core i9-13900KS, insomma) e ha ottenuto un punteggio superiore a quello di ogni altro processore desktop rilasciato fino ad oggi sul mercato.

In particolare, le prestazioni della CPU aumentano del 9-10% a confronto con quelle dell'Intel Core i9-13900K: si tratta di un incremento di performance quasi doppio rispetto a quanto previsto dai primi benchmark comparsi in rete. Ciò, dunque, ci lascia pensare che, come l'Intel Core i7-14700K, anche il Core i9-14900K porterà con sé un salto generazionale piuttosto deciso.