Intel Raptor Lake Refresh, trapela la lineup completa: solo l'i7-14700K stupisce

Dopo il maxi-leak delle CPU Intel Raptor Lake refresh da parte di MSI, è oggi una serie di rivenditori in tutto il mondo a svelare le specifiche tecniche dei nuovi processori Intel pubblicando in anticipo le loro schede prodotto. A quanto pare, il lancio delle nuove componenti del Team Blu è dietro l'angolo.

I leak, tutti avvenuti nelle scorse ore, sono stati raccolti e riportati dai colleghi di Tom's Hardware, che spiegano che la lineup Raptor Lake refresh sarà composta da tre CPU, almeno nella serie K. Altrettanti dovrebbero invece essere i processori della linea KF, mentre non ci sono notizie sulle eventuali lineup KS o F. In ogni caso, con il lancio di Raptor Lake Refresh in programma per il 19-20 settembre 2023, durante l'evento Innovation del Team Blu, era scontato che le CPU sarebbero presto finite nell'occhio del ciclone dei leak.

La CPU top di gamma di nuova generazione sarà l'Intel Core i9-14900K, con 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread. Il clock di base della CPU sarà pari a 3,20 GHz, mentre in turbo la componente potrà arrivare fino a 6,0 GHz. La cache L3 del processore sarà invece pari a 36 MB, mentre il suo TDP sarà da 125 W. In altre parole, l'Intel Core i9-14900K sarà molto simile al predecessore, con un semplice incremento del clock della CPU di 200 MHz.

Scendendo di prezzo, invece, si passerà all'Intel Core i7-14700K, con 20 Core (8 P-Core e 12 E-Core) e 28 Thread. In questo caso, si tratta di un netto salto in avanti sull'Intel Core i7-13700K, che ha una configurazione composta da 8 P-Core e 8 E-Core. La frequenza di base della CPU sarà pari a 3,40 GHz (identica a quella della CPU last-gen), mentre in boost la componente arriverà a 5,60 GHz, 200 MHz in più dell'i7-13700K. La Cache L3 aumenterà da 30 a 33 MB, mentre il TDP resterà stabile a 125 W.

Infine, l'Intel Core i5-14600K avrà 14 Core (6 P-Core e 8 E-Core) e 20 Thread. La configurazione, dunque, resterà identica a quella dell'Intel Core i5-13500K, con 3,50 GHz di clock di base e 5,30 GHz in boost, insieme a 24 MB di cache L3 e ad un TDP pari a 125 W.