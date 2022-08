Intel Raptor Lake, il salto di generazione si vede anche... su 7Zip!

Ormai i nuovi benchmark dell'Intel Core i9-13900K sono all'ordine del giorno. Dopo aver visto il processore in azione su CineBench, GeekBench e Ashes of the Singularity, è ora il turno di un bizzarro test della CPU su 7Zip, che mostra la rapidità di decompressione dei file garantita dall'architettura Raptor Lake.

A riportare il benchmark è il leaker Raichu, che ha pubblicato un'immagine dei risultati raggiunti su 7Zip su Twitter: potete dare un'occhiata ai risultati riportati da Raichu in calce a questa notizia. Il leaker, comunque, ha spiegato che la CPU Raptor Lake supera l'Intel Core i9-12900K del 60-70% in termini di performance nella decompressione dei file.

I risultati peggiorano invece nel caso di compressione dei documenti, con un miglioramento del 20% rispetto alle CPU Alder Lake di attuale generazione. In termini numerici, tornando al test di decompressione, l'Intel Core i9-13900K arriva a 231 GIPS, mentre l'Intel Core i9-12900K raggiunge i 144 GIPS.

In entrambi i casi, la CPU è stata testata con un RAM DDR5-6400CL32, mentre non sappiamo quale sia stata la scheda madre utilizzata per il benchmark. Con ogni probabilità, comunque, il miglioramento delle performance del dispositivo dipende dall'aumento numerico dei core e della frequenza di ciascuno. L'Intel Core i9-13900K, infatti, arriva ad un totale di 24 Core (8 P-Core e 16 E-Core) e 32 Thread, mentre la CPU top di gamma di dodicesima generazione arriva a 16 Core totali (8 P-Core e 8 E-Core) e 24 Thread.

Inoltre, in termini di frequenza, l'Intel Core i9-13900K arriva a 5.716 MHz in single-thread e a 4.611 in multi-thread su 7Zip, mentre l'Intel Core i9-12900K, nello stesso test, si ferma a 5.021 MHz in single-thread e a 4.060 in multi-thread. Ad ogni modo, vi ricordiamo che le CPU Intel Raptor Lake arriveranno il 27 settembre, durante l'evento Innovation dell'azienda di Santa Clara.